В Екатеринбурге 22 человека отравились роллами из «Ёбидоёби»

Клиенты доставки японской кухни «Ёбидоёби» заразились острой кишечной инфекцией, сообщает 6 июня Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ходе проверки суши-бара были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, к ним относятся несоблюдение требований к условиям хранения пищевой продукции, отсутствие контроля температуры приготовления блюд, нарушение дезинфекционного режима и правил маркировки продукции. Кроме упомянутых нарушений, у сотрудников заведения отсутствовали медицинские книжки.
На владелицу предприятия, ИП Конькову (Красноярск), составили протокол о временном запрете деятельности доставки и протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. «Заведение общепита в данный момент закрыто, документы переданы в суд», — заявили в ведомстве. Рассмотрение дела назначено на 9 июня.
В самой компании изданию E1 подтвердили несколько фактов отравления. «Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника. Оба варианта проверяем. С клиентами держим связь, возмещаем все расходы», — заявили там.
Сеть «Ёбидоёби» открыта в России с 2016 года. Ее основатели Дмитрий Прадед и Константин Зимен развивали проект по франшизе, и к июню 2023 года рестораны под этим брендом работают почти в 140 городах. Екатеринбургским подразделением занимаются два ИП из Красноярска.
В апреле 2023 года арбитражный суд Красноярского края обязал компанию сменить название как неблагозвучное. Основатели сети настаивают, что используют японские слова, которые обозначают «День недели — суббота», и намерены обжаловать это решение в апелляционной инстанции.