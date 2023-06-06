В Екатеринбурге 22 человека отравились роллами из «Ёбидоёби»

Клиенты доставки японской кухни «Ёбидоёби» заразились острой кишечной инфекцией, сообщает 6 июня Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



В ходе проверки суши-бара были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, к ним относятся несоблюдение требований к условиям хранения пищевой продукции, отсутствие контроля температуры приготовления блюд, нарушение дезинфекционного режима и правил маркировки продукции. Кроме упомянутых нарушений, у сотрудников заведения отсутствовали медицинские книжки.



На владелицу предприятия, ИП Конькову (Красноярск), составили протокол о временном запрете деятельности доставки и протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. «Заведение общепита в данный момент закрыто, документы переданы в суд», — заявили в ведомстве. Рассмотрение дела назначено на 9 июня.