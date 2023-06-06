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    В Екатеринбурге 22 человека отравились роллами из «Ёбидоёби»

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    Клиенты доставки японской кухни «Ёбидоёби» заразились острой кишечной инфекцией, сообщает 6 июня Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

    В ходе проверки суши-бара были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, к ним относятся несоблюдение требований к условиям хранения пищевой продукции, отсутствие контроля температуры приготовления блюд, нарушение дезинфекционного режима и правил маркировки продукции. Кроме упомянутых нарушений, у сотрудников заведения отсутствовали медицинские книжки.

    На владелицу предприятия, ИП Конькову (Красноярск), составили протокол о временном запрете деятельности доставки и протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. «Заведение общепита в данный момент закрыто, документы переданы в суд», — заявили в ведомстве. Рассмотрение дела назначено на 9 июня.

    В самой компании изданию E1 подтвердили несколько фактов отравления. «Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника. Оба варианта проверяем. С клиентами держим связь, возмещаем все расходы», — заявили там.

    Сеть «Ёбидоёби» открыта в России с 2016 года. Ее основатели Дмитрий Прадед и Константин Зимен развивали проект по франшизе, и к июню 2023 года рестораны под этим брендом работают почти в 140 городах. Екатеринбургским подразделением занимаются два ИП из Красноярска.

    В апреле 2023 года арбитражный суд Красноярского края обязал компанию сменить название как неблагозвучное. Основатели сети настаивают, что используют японские слова, которые обозначают «День недели — суббота», и намерены обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

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    Комментарии 14

    Гость06 Июн 2023 в 22:08
    День недели — суббота.
    +0−0
    Гость06 Июн 2023 в 22:03
    Могучий русский язык
    +0−0
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