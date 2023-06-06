В российские школы вернется черчение

Со следующего учебного года в российских школах снова начнут преподавать черчение. Об этом говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.



В тексте уточняется, что с 2024/25 учебного года основы черчения будут изучать те, кто учится по программам основного общего образования. Также учебный курс «Черчение» будет введен для тех, кто учится на уровне среднего общего образования по технологическому (инженерному) профилю.

Поручение должно быть исполнено до 1 августа, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Официально черчение исключили из школьной программы в 2019 году, но и в 2000-х оно уже стало факультативным, а кое-где не преподавалось вовсе.