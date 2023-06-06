Курортный сбор в Петербурге начнут взимать 1 апреля 2024 года. Об этом 6 июня в своем telegram-канале сообщил вице-губернатор Алексей Корабольников по итогам бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания.
«Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка», – отметил он.
По словам вице-губернатора, введение сбора принципиально одобрено парламентариями. Завтра планируется рассмотрение законопроекта в первом чтении.
Власти Петербурга изначально планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Сроки скорректированы по просьбе бизнеса, сказал Корабельников.
Отсрочка позволит принять все необходимые подзаконные акты и протестировать информационную систему, через которую отели будут передавать данные комитету по туризму.
Власти Петербурга также намерены добиться отмены комиссии за эквайринг при перечислении сбора физлицом оператору, о возможности уплаты сбора третьими лицами, установлении ставки сбора в процентах от стоимости размещения. «Рассчитываем на поддержку в этих вопросах федерального центра», – отметил Корабельников.