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    Курортный сбор в Петербурге начнут взимать 1 апреля 2024 года

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    Курортный сбор в Петербурге начнут взимать 1 апреля 2024 года. Об этом 6 июня в своем telegram-канале сообщил вице-губернатор Алексей Корабольников по итогам бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания.

    «Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка», – отметил он.

    По словам вице-губернатора, введение сбора принципиально одобрено парламентариями. Завтра планируется рассмотрение законопроекта в первом чтении.

    Власти Петербурга изначально планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Сроки скорректированы по просьбе бизнеса, сказал Корабельников.

    Отсрочка позволит принять все необходимые подзаконные акты и протестировать информационную систему, через которую отели будут передавать данные комитету по туризму.

    Власти Петербурга также намерены добиться отмены комиссии за эквайринг при перечислении сбора физлицом оператору, о возможности уплаты сбора третьими лицами, установлении ставки сбора в процентах от стоимости размещения. «Рассчитываем на поддержку в этих вопросах федерального центра», – отметил Корабельников.

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