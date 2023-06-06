Курортный сбор в Петербурге начнут взимать 1 апреля 2024 года. Об этом 6 июня в своем telegram-канале сообщил вице-губернатор Алексей Корабольников по итогам бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания.



«Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка», – отметил он.



По словам вице-губернатора, введение сбора принципиально одобрено парламентариями. Завтра планируется рассмотрение законопроекта в первом чтении.



Власти Петербурга изначально планировали ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года и взимать с гостей города по 100 рублей за сутки проживания. Сроки скорректированы по просьбе бизнеса, сказал Корабельников.