Суд досрочно освободил из колонии фигуранта громкого дела о коррупции в МВД Дениса Сугробова

Скопинский районный суд Рязанской области досрочно освободил из колонии бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова, сообщает 6 июня «Интерфакс».
Он сможет покинуть колонию после того, как решение суда вступит в законную силу. То есть через 15 суток, если оно не будет обжаловано.
Напомним, что 27 апреля 2017 года Мосгорсуд признал Сугробова и его коллег виновными в организации преступного сообщества, превышении полномочий и провокации чиновников на взятки. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и лишили звания генерал-лейтенанта.
В декабре 2017 года Верховный суд РФ уменьшил срок Сугробову до 12 лет колонии строгого режима.
В мае 2023 года стало известно, что Сугробов подал в Скопинский районный суд Рязанской области ходатайство об УДО. Прошение было зарегистрировано судом 10 мая. К этому времени Сугробов отсидел уже половину срока и получил право на условно-досрочное освобождение.