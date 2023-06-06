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    Суд досрочно освободил из колонии фигуранта громкого дела о коррупции в МВД Дениса Сугробова

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    Скопинский районный суд Рязанской области досрочно освободил из колонии бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова, сообщает 6 июня «Интерфакс».

    Он сможет покинуть колонию после того, как решение суда вступит в законную силу. То есть через 15 суток, если оно не будет обжаловано.

    Напомним, что 27 апреля 2017 года Мосгорсуд признал Сугробова и его коллег виновными в организации преступного сообщества, превышении полномочий и провокации чиновников на взятки. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и лишили звания генерал-лейтенанта.

    В декабре 2017 года Верховный суд РФ уменьшил срок Сугробову до 12 лет колонии строгого режима.

    В мае 2023 года стало известно, что Сугробов подал в Скопинский районный суд Рязанской области ходатайство об УДО. Прошение было зарегистрировано судом 10 мая. К этому времени Сугробов отсидел уже половину срока и получил право на условно-досрочное освобождение.

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