Суд досрочно освободил из колонии фигуранта громкого дела о коррупции в МВД Дениса Сугробова

Скопинский районный суд Рязанской области досрочно освободил из колонии бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова, сообщает 6 июня «Интерфакс».



Он сможет покинуть колонию после того, как решение суда вступит в законную силу. То есть через 15 суток, если оно не будет обжаловано.



Напомним, что 27 апреля 2017 года Мосгорсуд признал Сугробова и его коллег виновными в организации преступного сообщества, превышении полномочий и провокации чиновников на взятки. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и лишили звания генерал-лейтенанта.

