Осужденный за создание преступного сообщества в рядах МВД генерал Сугробов просится на УДО

Суд в Рязанской области получил ходатайство об условно-досрочном освобождении в отношении экс-начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова. Он создал преступное сообщество и много раз превышал свои полномочия.

Прошение Сугробова зарегистрировано в картотеке Скопинского районного суда 10 мая, следует из картотеки суда. Сугробов и его экс-подчиненные были приговорены в 2017 году, бывший генерал-лейтенант после кассации уехал в колонию с 12-летним приговором. Сейчас, учитывая время в СИЗО, от отсидел уже половину и получил право подавать на условно-досрочное освобождение. Материалы переданы судье.