Осужденный за создание преступного сообщества в рядах МВД генерал Сугробов просится на УДО

Суд в Рязанской области получил ходатайство об условно-досрочном освобождении в отношении экс-начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова. Он создал преступное сообщество и много раз превышал свои полномочия.
Прошение Сугробова зарегистрировано в картотеке Скопинского районного суда 10 мая, следует из картотеки суда. Сугробов и его экс-подчиненные были приговорены в 2017 году, бывший генерал-лейтенант после кассации уехал в колонию с 12-летним приговором. Сейчас, учитывая время в СИЗО, от отсидел уже половину и получил право подавать на условно-досрочное освобождение. Материалы переданы судье.
Сугробов в апреле 2017 года был признан виновным в том, что вместе с коллегами провоцировал чиновников на взятки и фабриковал уголовные дела. Расследование началось в феврале 2014-го. Спустя полгода была арестована недвижимость генерала и его заместителя, Бориса Колесникова, общая стоимость имущества превысила 300 миллионов рублей. Летом 2014-го Колесников покончил с собой после допроса в Следственном комитете.
Дениса Сугробова приговорили к 22 годам в колонии и лишили звания генерал-лейтенанта. Однако Верховный суд России смягчил ему наказание, уменьшив срок сразу на 10 лет.