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    На Смоленском кладбище открыли памятник блаженной Ксении Петербургской

    1845
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    В честь 35-летия со дня прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище возле часовни был открыт памятник.

    Памятник блаженной Ксении Петербургской построен по проекту скульпторов Вадима Сазонова и Николая Иванова на собранные пожертвования и открыт 6 июня 2023 года. На церемонии побывали губернатор Петербурга Александр Беглов, а также митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове состоялось богослужение, приуроченное к празднику.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в честь блаженной Ксении названа епархиальная больница, освящено два храма (на Лахтинской ул., д. 17, и при 40-й больнице Сестрорецка на ул. Борисова, д. 9), а также пять домовых храмов и часовня на Смоленском кладбище на месте упокоения Ксении Петербургской.

    Ксения Григорьевна Петрова жила в Петербурге в 18-м веке, после смерти мужа она раздала все свое имущество и ушла жить на улицу. Днем она ходила по городу, собирала милостыню, которую после раздавала бедным, а также приносила кирпичи на стройку храма на Смоленском кладбище. Люди обращались к ней за советами и предсказаниями. Считается, что она предсказала смерть Екатерины Великой и Иоанна VI Антоновича.

    Ксения Петербургская уже два века — одна из самых почитаемых городских святых. Однако к лику святых она официально была причислена лишь в 1988 году.

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