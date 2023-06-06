На Смоленском кладбище открыли памятник блаженной Ксении Петербургской

Памятник блаженной Ксении Петербургской построен по проекту скульпторов Вадима Сазонова и Николая Иванова на собранные пожертвования и открыт 6 июня 2023 года. На церемонии побывали губернатор Петербурга Александр Беглов, а также митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове состоялось богослужение, приуроченное к празднику.

В честь 35-летия со дня прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище возле часовни был открыт памятник.

В Петербурге в честь блаженной Ксении названа епархиальная больница, освящено два храма (на Лахтинской ул., д. 17, и при 40-й больнице Сестрорецка на ул. Борисова, д. 9), а также пять домовых храмов и часовня на Смоленском кладбище на месте упокоения Ксении Петербургской.

Ксения Григорьевна Петрова жила в Петербурге в 18-м веке, после смерти мужа она раздала все свое имущество и ушла жить на улицу. Днем она ходила по городу, собирала милостыню, которую после раздавала бедным, а также приносила кирпичи на стройку храма на Смоленском кладбище. Люди обращались к ней за советами и предсказаниями. Считается, что она предсказала смерть Екатерины Великой и Иоанна VI Антоновича.



Ксения Петербургская уже два века — одна из самых почитаемых городских святых. Однако к лику святых она официально была причислена лишь в 1988 году.

