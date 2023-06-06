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    «Коррупция очень вредна для нашего государства». Осужденный за взятки чиновник комздрава призвал общественность к праведности

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    Получивший семь лет строгой колонии бывший ведущий специалист комитета по здравоохранению Смольного Александр Шкабара в неволе задумался об одной из главных российских бед и призвал общественность не брать и не давать взятки.

    Письмо Шкабары из Крестов 6 июня «Фонтанке» передал его адвокат Сейран Арутюнян. Оно адресовано комздраву и общественности города и области. Осужденный рассказал, что до заключения был обычным человеком, с отличием закончил военный институт, был офицером на флоте, поучаствовал в военном конфликте в Сирии.

    «У меня не было причин чтобы ввязываться в противозаконные коррупционные схемы и зарабатывать на этом какие-то деньги. Все мои близкие были здоровы, одеты и обуты. Но однажды так получилось, что я проявил малодушие и согласился участвовать в коррупционной схеме (здесь и далее орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.)», — пишет экс-чиновник.

    Он отметил, что за все время работы в комитете получил около полумиллиона взятками — в приговоре сумма десятикратно выше.

    «Задаваясь вопросом «А стоило ли оно того?», я однозначно могу сказать, что конечно же нет. Также я понял что коррупция очень вреда для нашего государства и это отражается на всем обществе. Если мы перестанем брать взятки, давать взятки и посредничать при передаче взятки, то наш мир станет лучше», — считает Шкабара.

    Он призвал общественность не повторять его ошибок и жить полной жизнью рядом с семьей и близкими.

    «Ни в коем случае не поддерживайте никаких коррупционных проявлений. Не нарушайте закон. Соблюдение закона — это залог стабильности в нашем обществе и государстве в целом», — говорит осужденный.

    Шкабара получил 7 лет колонии строгого режима в феврале этого года. Его усилиями контракты на обновление системы энергообеспечения в больницах и поликлиниках Петербурга доставались конкретным людям и их компаниям. Приговор осужденный обжаловал в части срока в надежде хоть немного его сократить.

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