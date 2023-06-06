Появилось видео ДТП на Промышленной: ребёнок наскочил на такси

Уличная камера зафиксировала дорожное происшествие в Кировском районе Петербурга, в результате которого девочка оказалась в больнице накануне вечером.

Запись, оказавшаяся в распоряжении «Фонтанки» 6 июня, подтверждает: школьница рванула к торговому центру на Промышленной улице не по пешеходному переходу. До него — менее ста метров.

Ударившись о «Хёндэ» в цветографии сервиса такси, она смогла подняться на ноги и отбежать на тротуар.



Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

