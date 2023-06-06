Власти: Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен

Ремонт Каховской ГЭС, верхняя часть которой была разрушена в результате ночного обстрела, сейчас невозможен. Об этом 6 июня заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, гидроэлектростанцию «предстоит отстраивать заново после нашей победы» (цитата по РИА Новости).
Тем временем власти заявили, что прибрежная часть округа в Новой Каховке временно отключена от электричества в целях безопасности. По последним данным, уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Подъем уровня воды продолжается, добавил Леонтьев.