Власти: Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен

Ремонт Каховской ГЭС, верхняя часть которой была разрушена в результате ночного обстрела, сейчас невозможен. Об этом 6 июня заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.



По его словам, гидроэлектростанцию «предстоит отстраивать заново после нашей победы» (цитата по РИА Новости).

