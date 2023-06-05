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    Клубничное или Лошадиное? Посмотрите, какое полнолуние было в Петербурге накануне

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    В Петербурге прошло июньское полнолуние — его называют и Клубничным, и Розовым, и другими именами. Кадры с путешествием светила по небу 5 июня публикует пресс-служба «Лахта Центра».

    Максимальной освещенности луна достигла в 6:42 4 июня. Клубничной ее называют не из-за цвета — просто в это время североамериканские индейцы собирали клубнику. Разные народы называли ее также Луной Лотоса, Луной Зеленой Кукурузы, Двойственной и Лошадиной, а в Южном полушарии, где сейчас зима, — Дубовой, Холодной и Луной Долгой Ночи. Для европейцев июньское полнолуние было Розовым — возможно, из-за времени цветения роз.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    В следующем месяце — 3 июля — в Петербурге можно будет наблюдать суперлуние, хотя разница в размерах с обычной луной будет небольшой.

    «Фонтанка» показывала снимки «клубничины», которая парила над городом во время полнолуния.

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    Клубничное полнолуние
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    Комментарии 1

    Гость05 Июн 2023 в 19:21
    Аслиное. Не?
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