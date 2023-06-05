Клубничное или Лошадиное? Посмотрите, какое полнолуние было в Петербурге накануне

В Петербурге прошло июньское полнолуние — его называют и Клубничным, и Розовым, и другими именами. Кадры с путешествием светила по небу 5 июня публикует пресс-служба «Лахта Центра».



Максимальной освещенности луна достигла в 6:42 4 июня. Клубничной ее называют не из-за цвета — просто в это время североамериканские индейцы собирали клубнику. Разные народы называли ее также Луной Лотоса, Луной Зеленой Кукурузы, Двойственной и Лошадиной, а в Южном полушарии, где сейчас зима, — Дубовой, Холодной и Луной Долгой Ночи. Для европейцев июньское полнолуние было Розовым — возможно, из-за времени цветения роз.