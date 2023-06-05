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    По ночам в небе над Петербургом висит «клубничина»

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    3 комментария
    Фото: Анастасия Барашкова
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    Ночи на 4 и 5 июня подарили петербуржцам небесное шоу — яркое полнолуние, первое нынешним летом. Его называют Клубничная, или Розовая, или Медовая Луна.

    Такие названия давали июньскому полнолунию в разных краях. Индейцы в это время собирали клубнику, в Европе в начале лета цветут розы. А кроме того, в июне собирали мёд. Строго говоря, полнолуние было в воскресенье около 6 утра, но и 3, и 5 июня лунный диск казался круглым.

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    В северных широтах Луна находится низко над горизонтом и из-за особенностей преломления света кажется красноватой, как и закатное Солнце.

    Фото: Анастасия Барашкова

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    Комментарии 3

    OttoVonNasmorck05 Июн 2023 в 11:12
    В бюджете комитета по культуре это прошло отдельной строкой как "световое шоу "Полнолуние".
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 11:06
    Кровавая луна.
    +1−1
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