По ночам в небе над Петербургом висит «клубничина»

Ночи на 4 и 5 июня подарили петербуржцам небесное шоу — яркое полнолуние, первое нынешним летом. Его называют Клубничная, или Розовая, или Медовая Луна.
Такие названия давали июньскому полнолунию в разных краях. Индейцы в это время собирали клубнику, в Европе в начале лета цветут розы. А кроме того, в июне собирали мёд. Строго говоря, полнолуние было в воскресенье около 6 утра, но и 3, и 5 июня лунный диск казался круглым.
В северных широтах Луна находится низко над горизонтом и из-за особенностей преломления света кажется красноватой, как и закатное Солнце.