Петербургский суд оштрафовал основателя «Российской ЛГБТ-сети»* за отсутствие маркировки

Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал правозащитника и одного из основателей движения «Российская ЛГБТ-сеть»* (признаны иностранным агентом) Игоря Кочеткова** (признан иностранным агентом) на 30 тысяч рублей по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом 5 мая рассказали в пресс-службе судов города.



Вина Кочеткова** состояла в том, что он опубликовал в телеграме некий информационный материал без маркировки о своем иноагентстве. Как решила судья, то действие привело «к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».