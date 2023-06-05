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    Петербургский суд оштрафовал основателя «Российской ЛГБТ-сети»* за отсутствие маркировки

    2 комментария

    Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал правозащитника и одного из основателей движения «Российская ЛГБТ-сеть»* (признаны иностранным агентом) Игоря Кочеткова** (признан иностранным агентом) на 30 тысяч рублей по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом 5 мая рассказали в пресс-службе судов города.

    Вина Кочеткова** состояла в том, что он опубликовал в телеграме некий информационный материал без маркировки о своем иноагентстве. Как решила судья, то действие привело «к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации о ее распространителе».

    Судя по времени публикации, которое указывает пресс-служба, речь идет о посте в телеграм-канале Кочеткова**. В нем он рассказывал об обысках у сотрудников «Мемориала»*** (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда), уголовном деле против его руководителя Олега Орлова и иске о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова»****.

    * Признана иностранным агентом.

    ** Признан иностранным агентом.

    *** Признан иностранным агентом и ликвидирован по решению суда.

    **** Признан иностранным агентом.

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    ЛГБТИноагентИгорь КочетковСуд
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    Комментарии 2

    Slava_Rossii205 Июн 2023 в 19:23
    37 год
    +3−1
    Гость05 Июн 2023 в 18:48
    Лгбт-сеть ловит молодых.

    Не поддавайся лгбт, сохраняй девственность до свадьбы!
    +0−3
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