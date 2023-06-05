США ввели санкции против семи россиян и магазина светильников

Министерство финансов США сообщает о введении санкций против семи граждан РФ и одного юридического лица. Об этом 5 июня сообщается на сайте ведомственного Управления по контролю за иностранными активами.



Среди попавших под санкции — Светлана Бойко (Санкт-Петербург, 1990 года рождения), Василий Громовиков Санкт-Петербург, 1993 года рождения), Глеб Хлопонин (Железнодорожный, 1985 года рождения), Алексей Лосев (Калуга, 1986 года рождения), Юрий Маколов (Санкт-Петербург / Тольятти, 1995 года рождения), Константин Сапожников (Санкт-Петербург) и Анна Травникова (Калуга, 1990 года рождения).

