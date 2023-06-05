США ввели санкции против семи россиян и магазина светильников

Министерство финансов США сообщает о введении санкций против семи граждан РФ и одного юридического лица. Об этом 5 июня сообщается на сайте ведомственного Управления по контролю за иностранными активами.
Среди попавших под санкции — Светлана Бойко (Санкт-Петербург, 1990 года рождения), Василий Громовиков Санкт-Петербург, 1993 года рождения), Глеб Хлопонин (Железнодорожный, 1985 года рождения), Алексей Лосев (Калуга, 1986 года рождения), Юрий Маколов (Санкт-Петербург / Тольятти, 1995 года рождения), Константин Сапожников (Санкт-Петербург) и Анна Травникова (Калуга, 1990 года рождения).
Также под санкциями оказалась калужская компания по производству фарфоровых и керамических изделий «Йольские светильники» (Perko Julleuchter), которая, как уточняет минфин США, принадлежат Алексею Лосеву (он отдельно попал и под персональные санкции).
В сообщении не уточняется, на каком основании США вводят ограничения. Внесение в санкционный список минфина означает, что активы граждан и юрлиц будут заморожены. К тому же гражданин или компания в условиях санкций не могут вести бизнес в Америке.