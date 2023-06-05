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    Экономика и санкции

    США ввели санкции против семи россиян и магазина светильников

    17 комментариев

    Министерство финансов США сообщает о введении санкций против семи граждан РФ и одного юридического лица. Об этом 5 июня сообщается на сайте ведомственного Управления по контролю за иностранными активами.

    Среди попавших под санкции — Светлана Бойко (Санкт-Петербург, 1990 года рождения), Василий Громовиков Санкт-Петербург, 1993 года рождения), Глеб Хлопонин (Железнодорожный, 1985 года рождения), Алексей Лосев (Калуга, 1986 года рождения), Юрий Маколов (Санкт-Петербург / Тольятти, 1995 года рождения), Константин Сапожников (Санкт-Петербург) и Анна Травникова (Калуга, 1990 года рождения).

    Также под санкциями оказалась калужская компания по производству фарфоровых и керамических изделий «Йольские светильники» (Perko Julleuchter), которая, как уточняет минфин США, принадлежат Алексею Лосеву (он отдельно попал и под персональные санкции).

    В сообщении не уточняется, на каком основании США вводят ограничения. Внесение в санкционный список минфина означает, что активы граждан и юрлиц будут заморожены. К тому же гражданин или компания в условиях санкций не могут вести бизнес в Америке.

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    Комментарии 17

    Гость05 Июн 2023 в 19:16
    Госдепартамент решил нас уморить с помощью смеха? Раз напрямую не получается.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:05
    магазин чветильников. енто про гундяеаа. не????
    +0−0
    Заливщик голосовых планок05 Июн 2023 в 19:03
    В качестве ассиметричных контрссанкций предлагаю законодательно обязать каждого россиянина приобрести за свой счёт по йельскому светильнику! А истовых патриотов по два!
    +0−0
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