РБК: Налоговый вычет для инвесторов может достичь 4,5 млн рублей

Минфин уточнил параметры нового вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3). По ним можно будет получать налоговые вычеты до 4,5 млн рублей в год. Это следует из представленных поправок к Налоговому кодексу, внесенных на рассмотрение в правительство РФ в начале месяца, пишет 5 июня РБК.
Максимальный размер суммы НДФЛ, от которого могут освободить владельца брокерского счета, если облагаемая база (налоговый вычет) будет на уровне 30 млн рублей, составит 3,9 млн рублей (при налоговой ставке в 13%) и 4,5 млн рублей при условии получения доходов, превышающих 5 млн рублей (при ставке 15%).
Как следует из поправок, такой налоговый вычет можно получить, если инвестор, открывший ИИС-3, продержит средства на счете в течение десяти лет. Но в поправках также предусматривается переходный период, зависящий от даты открытия счета нового типа: при открытии в 2024 году срок составит пять лет, в 2025-м — шесть лет и так далее. К 2029 году срок для налоговых льгот вырастет до десяти лет.
Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что изначально целью введения ИИС было привлечение населения на фондовый рынок и повышение его привлекательности. По прошествии семи лет часть целей была достигнута, теперь есть необходимость в создании инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, и в разработке механизмов стимулирования и поощрения таких сбережений.