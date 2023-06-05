РБК: Налоговый вычет для инвесторов может достичь 4,5 млн рублей

Минфин уточнил параметры нового вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3). По ним можно будет получать налоговые вычеты до 4,5 млн рублей в год. Это следует из представленных поправок к Налоговому кодексу, внесенных на рассмотрение в правительство РФ в начале месяца, пишет 5 июня РБК.



Максимальный размер суммы НДФЛ, от которого могут освободить владельца брокерского счета, если облагаемая база (налоговый вычет) будет на уровне 30 млн рублей, составит 3,9 млн рублей (при налоговой ставке в 13%) и 4,5 млн рублей при условии получения доходов, превышающих 5 млн рублей (при ставке 15%).

