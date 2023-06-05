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    Наука

    Ученый поделится последними данными доказательной медицины об аллергии

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    ИТМО и самый большой фуд-молл в России VOKZAL 1853 запускают научно-популярный лекторий: ученые, врачи, научные журналисты будут рассказывать о доказательном подходе к медицине и как это на нас влияет. Первая лекция — 10 июня, про аллергию. Бесплатно. Будет сурдопереводчик, так что доступно и для неслышащих. 16+

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    Аллергию связывают с неадекватной реакцией иммунной системы на вещества, которые у большинства не вызывают никаких проблем. Аллергеном может быть пыльца, домашняя пыль, продукты, животные, лекарства и много чего еще. Когда человек с аллергией «встречается» с аллергеном, иммунная система выделяет антитела и химические вещества (например, гистамин), которые вызывают зуд, отек, красноту, насморк.

    Есть мнение, что распространенность аллергии растет, — и разные гипотезы относительно причин этого. Есть, например, «гигиеническая гипотеза»: мы так усердно дезинфицируем пространство вокруг себя, так старательно пользуемся гелями для душа и тому подобным, что не даем шанса дружественным бактериям защищать нас от недружественных. Иммунная система не «тренируется» и потом не может быстро справиться с патогеном. Другая гипотеза винит в распространенности аллергий климатические изменения и загрязнение окружающей среды.

    Врач аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева ответит на самые частые вопросы об аллергии: виноваты ли в ней гены, питание или среда обитания? Есть ли аллергии «детские» и «взрослые»? Наконец, можно ли от аллергии избавиться, а еще лучше — предотвратить?

    Слушаем лекцию «Аллергия — цена цивилизации?» 10 июня на главной сцене VOKZAL 1853 (наб. Обводного канала, 118С). Регистрация на Таймпад. Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

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