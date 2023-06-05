На петербургской дамбе плодятся и шипят

«Еще несколько лет назад мы и подумать не могли, что в Санкт-Петербурге будут гнездиться лебеди. Но неожиданно для ученых эти удивительные птицы облюбовали тростниковые заросли у кронштадтской дамбы — и вот уже седьмой год подряд выводят здесь потомство! Поначалу в Кронштадте гнездилась одна пара. А в этом году рекордное количество — 4 пары и еще несколько одиночных птиц. Возможно, и они создадут здесь семью. Для любого животного главное — это безопасность и корм», — отмечает Павел Глазков.

Шипунов легко отличить от других лебедей по оранжево-красному клюву с черным наростом. Когда они злятся, издают характерное шипение, за которое и получили своё имя. Как и сородичи других видов, они образуют пары на всю жизнь и поменять партнера могут только в случае гибели предыдущего. В природе живут до 25 лет. Нырять лебеди не умеют, поэтому им очень подходит заводь у дамбы, где глубина небольшая и они могут собирать пищу со дна с помощью своей длинной шеи. Шипуны легко уживаются с человеком, их часто держат в садах и парках. Например, в Летнему саду живут шипуны Елисей и Любава, недавно они вернулись туда после зимовки в Ленинградском зоопарке.

