Новый друг бывшей едва не отстрелил петербуржцу мужское достоинство

Житель Петродворцового района Петербурга пережил один из самых неприятных моментов после встречи с новым кавалером бывшей. Последний не по-товарищески позаботился, чтобы девушка не вернулась к прошлым отношениям, но настаивает — повод был.
О стрельбе на улице Халтурина в Петергофе полицейских известили поздним вечером субботы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 июня. Звонил 32-летний житель Петергофа, честно заявивший: «Стрелял, но не хулиганил, а защищался».
Использовать травматический пистолет, с его слов, вынудил агрессивный незнакомец, ударивший заявителя рядом с супермаркетом.
На месте полицейские выяснили, что оппонент стрелку не чужой. У магазина нетрезвый владелец оружия не разошёлся миром с бывшим своей девушки. Спор перерос в драку. Решающим аргументом стал Streamer.
По информации «Фонтанки», 31-летнего пострадавшего госпитализировали в Никольскую больницу с ранениями бедра, голени и мошонки. Предварительно, он в состоянии средней степени тяжести.
Стрелявшего доставили в отдел, где пока оформили протокол о появлении пьяным в общественном месте. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в полицейском главке.