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    Новый друг бывшей едва не отстрелил петербуржцу мужское достоинство

    2 комментария

    Житель Петродворцового района Петербурга пережил один из самых неприятных моментов после встречи с новым кавалером бывшей. Последний не по-товарищески позаботился, чтобы девушка не вернулась к прошлым отношениям, но настаивает — повод был.

    О стрельбе на улице Халтурина в Петергофе полицейских известили поздним вечером субботы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 июня. Звонил 32-летний житель Петергофа, честно заявивший: «Стрелял, но не хулиганил, а защищался».

    Использовать травматический пистолет, с его слов, вынудил агрессивный незнакомец, ударивший заявителя рядом с супермаркетом.

    На месте полицейские выяснили, что оппонент стрелку не чужой. У магазина нетрезвый владелец оружия не разошёлся миром с бывшим своей девушки. Спор перерос в драку. Решающим аргументом стал Streamer.

    По информации «Фонтанки», 31-летнего пострадавшего госпитализировали в Никольскую больницу с ранениями бедра, голени и мошонки. Предварительно, он в состоянии средней степени тяжести.

    Стрелявшего доставили в отдел, где пока оформили протокол о появлении пьяным в общественном месте. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в полицейском главке.

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    СтрельбаБывший парень
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    Комментарии 2

    Гость05 Июн 2023 в 12:53
    ударивший заявителя рядом с супермаркетом и едва не отстрелил петербуржцу мужское достоинство.
    Не читайте на ночь Ф.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:48
    За такую «самозащиту» если не срок, то судимость обеспечены. Мужики травматы не носят.
    +0−0
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