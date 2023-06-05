Новый друг бывшей едва не отстрелил петербуржцу мужское достоинство

Житель Петродворцового района Петербурга пережил один из самых неприятных моментов после встречи с новым кавалером бывшей. Последний не по-товарищески позаботился, чтобы девушка не вернулась к прошлым отношениям, но настаивает — повод был.



О стрельбе на улице Халтурина в Петергофе полицейских известили поздним вечером субботы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 июня. Звонил 32-летний житель Петергофа, честно заявивший: «Стрелял, но не хулиганил, а защищался».



Использовать травматический пистолет, с его слов, вынудил агрессивный незнакомец, ударивший заявителя рядом с супермаркетом.

