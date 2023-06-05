Петербурженку признали мертвой и 6 лет не платили пенсию, пока она не доказала, что жива

Петербургская прокуратура через суд потребовала от Пенсионного фонда выплатить местной жительнице пенсию за шесть лет. Деньги ей не платили, посчитав умершей.



В прокуратуру Калининского района обратилась местная жительница. Ведомство провело проверку и установило, что женщина с 2009 года получает пенсию по старости, однако в 2016 году на основании ошибочной информации из органов ЗАГС была составлена запись акта о ее смерти, суд объявил ее умершей и платить пенсию заявительнице перестали, сообщает 5 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга.