Петербурженку признали мертвой и 6 лет не платили пенсию, пока она не доказала, что жива

Петербургская прокуратура через суд потребовала от Пенсионного фонда выплатить местной жительнице пенсию за шесть лет. Деньги ей не платили, посчитав умершей.
В прокуратуру Калининского района обратилась местная жительница. Ведомство провело проверку и установило, что женщина с 2009 года получает пенсию по старости, однако в 2016 году на основании ошибочной информации из органов ЗАГС была составлена запись акта о ее смерти, суд объявил ее умершей и платить пенсию заявительнице перестали, сообщает 5 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга.
В апреле 2022 года судебное решение было отменено, запись акта о смерти аннулировали. Выплату пенсии петербурженке возобновили с июня. Районный прокурор направил в суд иск с требованием обязать петербургское отделение Фонда пенсионного и социального страхования начислить и выплатить жительнице пенсию за тот период, когда ее считали умершей, то есть с февраля 2016 года по май 2022 года.
«Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении прокуратуры.
В похожей ситуации оказался еще один пенсионер из Петербурга. Его признали умершим вместо сына. Из-за этого у мужчины возникли трудности с реабилитацией после инсульта.