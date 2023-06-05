Холод «медленно, но уходит» из Петербурга. К выходным погода поменяется

Наступившая неделя готовит нам целый ассортимент погодных явлений. Будет и ветер, и дожди, а к выходным станет лучше. Прогноз на ближайшие дни даёт в своём телеграм-канале 5 июня главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, «очень холодный воздух» от нас «медленно, но уходит».

«Температура воздуха быстро повышаться не будет, но в течение этой недели можно рассчитывать на дневные максимальные значения +15…+20 гр., хотя в ночные часы по Ленинградской области еще будет прохладно», — пишет Колесов.

На этой неделе погоду в основном будут определять циклоны, притом что атмосферное давление растёт и превысит норму. В Петербурге обойдётся без существенных осадков — кроме середины недели. В ночь с 6 на 7 июня через город пройдет атмосферный фронт и принесёт «заметный дождь». В Ленобласти же дожди ожидаются каждый день, хоть и кратковременные.

«Уже к пятнице погоду в нашем регионе начнет определять антициклон, осадки прекратятся совсем, и можно будет рассчитывать на дальнейший прогрев воздуха», — радует синоптик.



Сегодня в Петербурге, напомним, зонтики не понадобятся. Возможен порывистый ветер.

