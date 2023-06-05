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    Холод «медленно, но уходит» из Петербурга. К выходным погода поменяется

    3 комментария

    Наступившая неделя готовит нам целый ассортимент погодных явлений. Будет и ветер, и дожди, а к выходным станет лучше. Прогноз на ближайшие дни даёт в своём телеграм-канале 5 июня главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, «очень холодный воздух» от нас «медленно, но уходит».

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Температура воздуха быстро повышаться не будет, но в течение этой недели можно рассчитывать на дневные максимальные значения +15…+20 гр., хотя в ночные часы по Ленинградской области еще будет прохладно», — пишет Колесов.

    На этой неделе погоду в основном будут определять циклоны, притом что атмосферное давление растёт и превысит норму. В Петербурге обойдётся без существенных осадков — кроме середины недели. В ночь с 6 на 7 июня через город пройдет атмосферный фронт и принесёт «заметный дождь». В Ленобласти же дожди ожидаются каждый день, хоть и кратковременные.

    «Уже к пятнице погоду в нашем регионе начнет определять антициклон, осадки прекратятся совсем, и можно будет рассчитывать на дальнейший прогрев воздуха», — радует синоптик.

    Сегодня в Петербурге, напомним, зонтики не понадобятся. Возможен порывистый ветер.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 3

    NSE05 Июн 2023 в 12:59
    В домах холодина жуткая. Отопление в нашем городе вообще не стоит теперь отключать, 2 года последних погрелись, и теперь снова вернулось обычное ледяное лето.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:28
    Я медленно снимаю одеяло
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:19
    Давно пора! Вся надежда на ухищрения Колесова! 😁
    +0−0
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