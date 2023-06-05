Над нами край циклона. Жары не ждите, готовьтесь к ветру

Новая неделя в Петербурге начинается прохладно и ветрено, но без дождей. В ближайшие три дня будет понемногу теплеть.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июня в городе облачно с прояснениями, днём без существенных осадков, ветер умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха составит 15–17 градусов.
Регион остаётся под влиянием юго-западной периферии циклона. В Петербурге осадков не ожидается, а на территории Ленобласти кратковременные дожди местами пройдут. Атмосферное давление будет меняться мало и составит
По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшняя температура — типичная для начала июня. Согласно истории погодных наблюдений за
Во вторник и среду температура, по прогнозу СЗ УГМС, будет прибавлять по одному градусу.