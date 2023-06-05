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    Над нами край циклона. Жары не ждите, готовьтесь к ветру

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    5 комментариев
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Новая неделя в Петербурге начинается прохладно и ветрено, но без дождей. В ближайшие три дня будет понемногу теплеть.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июня в городе облачно с прояснениями, днём без существенных осадков, ветер умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха составит 15–17 градусов.

    Регион остаётся под влиянием юго-западной периферии циклона. В Петербурге осадков не ожидается, а на территории Ленобласти кратковременные дожди местами пройдут. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшняя температура — типичная для начала июня. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 5 июня выдалось в 1976 году, плюс 3 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 30.

    Во вторник и среду температура, по прогнозу СЗ УГМС, будет прибавлять по одному градусу.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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    Комментарии 5

    26606528505 Июн 2023 в 10:10
    Отлично пока идёт лето, хорошо бы и дальше без аномальной духовки обошлось.
    +1−0
    danikrus05 Июн 2023 в 09:50
    В местах, где нет ветра и есть солнце, очень даже жарко
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 08:22
    Вчера с утра был на Невском. Было прохладно. А после обеда хотелось снять тёплые подштанники.
    +2−0
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