Над нами край циклона. Жары не ждите, готовьтесь к ветру

Новая неделя в Петербурге начинается прохладно и ветрено, но без дождей. В ближайшие три дня будет понемногу теплеть.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июня в городе облачно с прояснениями, днём без существенных осадков, ветер умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха составит 15–17 градусов.

