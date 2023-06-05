Уход легенды. Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что завершает карьеру футболиста. О своем решении 41-летний футболист сообщил после встречи с «Вероной».



«Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — сказал Ибрагимович (цитата по «Чемпионату»).



Накануне появилась информация о том, что форвард уйдет из «Милана», однако карьеру не завершит, а, возможно, перейдет в «Монцу», владельцем которой является Сильвио Берлускони, имеющий дружеские отношения с Ибрагимовичем.