Уход легенды. Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что завершает карьеру футболиста. О своем решении 41-летний футболист сообщил после встречи с «Вероной».
«Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — сказал Ибрагимович (цитата по «Чемпионату»).
Накануне появилась информация о том, что форвард уйдет из «Милана», однако карьеру не завершит, а, возможно, перейдет в «Монцу», владельцем которой является Сильвио Берлускони, имеющий дружеские отношения с Ибрагимовичем.
За этот гол Ибрагимович в 2013 году получил премию имени Ференца Пушкаша
Златан Ибрагимович начинал карьеру еще в конце
За свою карьеру нападающий выиграл больше 30 трофеев. Среди них чемпионаты Нидерландов, Италии, Испании, Франции. Выигрывал Суперкубок УЕФА, Лигу Европы. Неоднократно признавался лучшим футболистом года в Швеции, Италии и Франции. Становился лучшим бомбардиром в Серии А, Лиге 1. Участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира, лучший бомбардир сборной Швеции в истории (62 мяча). Всего за карьеру провел 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.