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    Уход легенды. Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

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    3 комментария

    Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что завершает карьеру футболиста. О своем решении 41-летний футболист сообщил после встречи с «Вероной».

    «Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — сказал Ибрагимович (цитата по «Чемпионату»).

    Накануне появилась информация о том, что форвард уйдет из «Милана», однако карьеру не завершит, а, возможно, перейдет в «Монцу», владельцем которой является Сильвио Берлускони, имеющий дружеские отношения с Ибрагимовичем.

    За этот гол Ибрагимович в 2013 году получил премию имени Ференца Пушкаша

    Златан Ибрагимович начинал карьеру еще в конце 90-х в родном «Мальме». Позже выступал за «Аякс» (2001–2004), «Ювентус» (2004–2006), «Интер» (2006–2009), «Барселону» (2009–2011), «Милан» (2011–2012), ПСЖ (2012–2016), «Манчестер Юнайтед» (2016–2018), «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018–2019), а в 2020 году вновь вернулся в «Милан». С 2001 года выступал за сборную Швеции.

    За свою карьеру нападающий выиграл больше 30 трофеев. Среди них чемпионаты Нидерландов, Италии, Испании, Франции. Выигрывал Суперкубок УЕФА, Лигу Европы. Неоднократно признавался лучшим футболистом года в Швеции, Италии и Франции. Становился лучшим бомбардиром в Серии А, Лиге 1. Участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира, лучший бомбардир сборной Швеции в истории (62 мяча). Всего за карьеру провел 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

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    Комментарии 3

    DanCitizen05 Июн 2023 в 02:25
    Помню этот шедевр в ворота англичан, из действующих такое мог сделать только Ибрагимович
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 01:35
    Давно пора было! Грубый и наглый игрок, старик давно полировал скамейку.
    +0−0
    АНТИПУТИНИСТ05 Июн 2023 в 01:28
    Лигу Чемпионов не выиграл,сборная Швеции с ним была одной из слабейших.. Но так игрок заметный.
    +1−0
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