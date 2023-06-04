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    «Это несерьезно». В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

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    Членство Армении в ОДКБ создает «определенные проблемы», однако не ограничивает ее сотрудничество с другими странами. Об этом 4 июня сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

    Политик заявил, что с 2020 года Азербайджан совершил «три широкомасштабных нападения» на Армению, а ОДКБ не оказала Еревану какого-либо содействия. Он отметил, что найти пример содействия ОДКБ Армении, начиная с 2020 года, будет трудно. Альтернативу Ереван видит в мониторинговой миссии Евросоюза.

    «И только после этого ОДКБ предложила Армении содействие. Так называемый военный блок после трех нападений предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно», – сказал Григорян (цитата по «Интерфаксу»).

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно подвергал критике ОДКБ в контексте позиции по конфликту Еревана и Баку. В январе 2023 года Армения оказалась проводить у себя учения ОДКБ, считая это нецелесообразным. В марте Пашинян говорил, что Армения не собирается выходить из ОДКБ, однако опасается, что организация сама «выходит из Армении».

    22 мая Пашинян допустил, что его страна выйдет из организации, если ОДКБ уйдет из Армении.

    А в начале июня премьер заявил, что Армения уязвима, потому что Запад считает страну союзником России. Он отметил, что Ереван не союзник Москве в конфликте на Украине. В Кремле пообещали принять его слова к сведению.

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    Комментарии 12

    Гость05 Июн 2023 в 00:00
    Соросенок Пашинях кинул Ацхал, и пытается продолжить дальше продать свою страну хоть за сколько нибудь западу, хотя прекрасно понимает, что западу гораздо интереснее Азербайжан, а Армения - чемодан без ручки, нашу базу хочется убрать, а дальше не то не сё.
    +0−2
    Гость05 Июн 2023 в 00:00
    Кто расскажет небылицу? | Армянские мультфильмы (1982)
    +0−1
    Гость04 Июн 2023 в 23:53
    Армения прекрасно обойдется без ОДКБ. В мире армян больше, чем в самой Армении. В Америке и Франции их уже давно стало так много, что они уже влияют на политическую жизнь этих стран. И при этом не забывают свою малую родину. Поэтому Армения прекрасно обойдется без ОДКБ и России, а вот нам без Армении будет трудно - и не только потому, что через нее прогоняют все товары, чтобы перепродать их нам втридорога, а еще и потому, что Армения была единственно стабильной, помимо Азербайджана страной, где можно было вести бизнес, жить или просто отдыхать, имея российский паспорт. Но из-за Карабаха никак не успокоятся ни армяне, ни азербайджанцы. А решение простое - отдать эти ИСКОННО иранские земли Ирану и все там успокоится сразу же!
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