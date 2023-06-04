«Это несерьезно». В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Членство Армении в ОДКБ создает «определенные проблемы», однако не ограничивает ее сотрудничество с другими странами. Об этом 4 июня сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.
Политик заявил, что с 2020 года Азербайджан совершил «три широкомасштабных нападения» на Армению, а ОДКБ не оказала Еревану какого-либо содействия. Он отметил, что найти пример содействия ОДКБ Армении, начиная с 2020 года, будет трудно. Альтернативу Ереван видит в мониторинговой миссии Евросоюза.
«И только после этого ОДКБ предложила Армении содействие. Так называемый военный блок после трех нападений предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно», – сказал Григорян (цитата по «Интерфаксу»).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно подвергал критике ОДКБ в контексте позиции по конфликту Еревана и Баку. В январе 2023 года Армения оказалась проводить у себя учения ОДКБ, считая это нецелесообразным. В марте Пашинян говорил, что Армения не собирается выходить из ОДКБ, однако опасается, что организация сама «выходит из Армении».
22 мая Пашинян допустил, что его страна выйдет из организации, если ОДКБ уйдет из Армении.
А в начале июня премьер заявил, что Армения уязвима, потому что Запад считает страну союзником России. Он отметил, что Ереван не союзник Москве в конфликте на Украине. В Кремле пообещали принять его слова к сведению.