«Это несерьезно». В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Членство Армении в ОДКБ создает «определенные проблемы», однако не ограничивает ее сотрудничество с другими странами. Об этом 4 июня сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.



Политик заявил, что с 2020 года Азербайджан совершил «три широкомасштабных нападения» на Армению, а ОДКБ не оказала Еревану какого-либо содействия. Он отметил, что найти пример содействия ОДКБ Армении, начиная с 2020 года, будет трудно. Альтернативу Ереван видит в мониторинговой миссии Евросоюза.



«И только после этого ОДКБ предложила Армении содействие. Так называемый военный блок после трех нападений предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно», – сказал Григорян (цитата по «Интерфаксу»).

