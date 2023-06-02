В Кремле высказались о словах Пашиняна, что Армения не союзник России в конфликте на Украине

Москва учитывает позицию Еревана по конфликту на территории Украины, но все равно продолжает развитие союзнических отношений с Арменией. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы принимаем к сведению», — прокомментировал представитель Кремля заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзницей России в конфликте на Украине.

«Это важное заявление <…> Есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем», — добавил Песков.