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    В Кремле высказались о словах Пашиняна, что Армения не союзник России в конфликте на Украине

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    8 комментариев

    Москва учитывает позицию Еревана по конфликту на территории Украины, но все равно продолжает развитие союзнических отношений с Арменией. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Мы принимаем к сведению», — прокомментировал представитель Кремля заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзницей России в конфликте на Украине.

    «Это важное заявление <…> Есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем», — добавил Песков.

    Недавно Пашинян заявил, что Армения уязвима, потому что Запад считает страну союзником России. О том, что Ереван не союзник Москве в конфликте на Украине, премьер-министр заявил в интервью CNN Prima News.

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    Комментарии 7

    Гость02 Июн 2023 в 15:28
    Вот вам и ОДКБ.
    +0−0
    25346053102 Июн 2023 в 15:27
    ОДКБ пинает Путина.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 15:22
    Дрейф союзников неизбежен! И это только начало песни!
    +1−0
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