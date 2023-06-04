В Армавире ввели режим ЧС из-за подтоплений

Армавир столкнулся с ударом стихии: 4 июня с 12:30 до 13:30 в городе выпало 31 мм осадков. Это почти двухнедельная июньская норма, сообщает местная администрация.



Местные жители показывают, как плывут по дорогам на машинах. А во дворах – упавшие деревья.