В Армавире ввели режим ЧС из-за подтоплений

Армавир столкнулся с ударом стихии: 4 июня с 12:30 до 13:30 в городе выпало 31 мм осадков. Это почти двухнедельная июньская норма, сообщает местная администрация.
Местные жители показывают, как плывут по дорогам на машинах. А во дворах – упавшие деревья.
Власти ввели в городе режим ЧС. По улице Шоссейной будет полностью перекрыто движение автотранспорта, там проведут технические работы для уточнения состояния канализационного коллектора, который обрушился из-за обильных осадков. В связи с этим автобусы пустят в объезд участка.
Также перекрыто движение транспорта по улице Советской Армии от улицы Краснодарской до улицы Пожарского.
Аварийные службы переведены в усиленный режим работы. Они откачивают воду с подтопленных территорий и частных домовладений.
В половине седьмого вечера в администрации Армавира сообщили, что в городе оказалось подтоплено порядка 15 частных домовладений. Отключились 14 электроподстанций. Частично затоплен автовокзал. В зоне подтопления оказался детский сад №10 на улице Советской Армии. Детей решено перевести в ближайшие учреждения дошкольного образования.
«Фонтанка» писала о непогоде, которая обрушилась на Воронеж и Краснодарский край.