В Воронеже смыло часть стены Каменного моста. Власти надеются на скорый ремонт

Жуткий ливень, который накануне обрушился на Воронеж, превратил улицы города в Венецию. Не обошлось без последствий.

Как пишут местные СМИ, из-за сильного напора воды рухнула часть стены у знаменитого Каменного моста на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского.

Проезд по мосту и под ним перекрыт. Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил вести работы на месте в круглосуточном режиме. За ночь были убраны аварийные элементы. «Уверен, что компетентность специалистов, имеющих необходимые допуски на проведение таких непростых работ, позволит максимально быстро провести восстановление и вернуть территорию, примыкающую к нашему достоянию, всеми нами любимому Каменному мосту, в привычный вид», — пишет чиновник в своем телеграм-канале.

Непогода пришла вчера и в Краснодарский край, где из-за дождей, града и подъема грунтовых вод оказались подтоплены более 100 придомовых территорий, в том числе в Армавире, Кореновске, Лабинске и ряде станиц.



Каменный мост был возведен в 1826 году. Это первый кирпичный мост и одна из визитных карточек города. Кроме того, этот мост — главный свадебный символ Воронежа. В 1860 году в здании на углу перекрестка был размещен Александринский приют, рассказывает РИА Воронеж. Там жили и учились девушки из благородных семейств, оставшиеся сиротами. По легенде, в день выпуска на мосту собирались молодые люди, желающие жениться. Они ждали, что к ним выйдут воспитанницы. Если какой-то из них нравился кавалер, она приводила его в приют и получала благословение на брак. Приданое ей дарил город. Считалось, что пары, встретившиеся на Каменном мосту, будут счастливы в браке.

