СМИ: дочери Тутберидзе и Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство

Танцевальному дуэту Диана Дэвис / Глеб Смолкин дали разрешение от федерации фигурного катания на коньках России на смену спортивного гражданства. Об этом 4 июня пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста Дейва Лиза.



Вероятно, они получат спортивное гражданство Грузии. Отмечается, что Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское гражданство, однако Смолкин вряд ли получит паспорт США до Олимпиады. Sport24 сообщает, что Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования в сезоне-2022/23 .

