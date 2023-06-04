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    СМИ: дочери Тутберидзе и Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство

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    11 комментариев

    Танцевальному дуэту Диана Дэвис / Глеб Смолкин дали разрешение от федерации фигурного катания на коньках России на смену спортивного гражданства. Об этом 4 июня пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста Дейва Лиза.

    Вероятно, они получат спортивное гражданство Грузии. Отмечается, что Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское гражданство, однако Смолкин вряд ли получит паспорт США до Олимпиады. Sport24 сообщает, что Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования в сезоне-2022/23.

    Актер Борис Смолкин, отец Глеба, опроверг эту информацию в разговоре с «Матч ТВ»: «Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну чего вы их слушаете! Очередной фейк», — сказал он.

    Фигуристы в 2019 году переехали в США, чтобы работать под руководством топового тренера Игоря Шпильбанда. С тех пор они приезжали в Россию только на соревнования. В июне 2022 года стало известно о том, что Дэвис и Смолкин поженились.

    А в июле того же года они заявили, что продолжат выступать за Россию и начнут работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова.

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    Комментарии 11

    Гость04 Июн 2023 в 21:29
    иными словами, деточкам выступать надо, за сша не успеют уже, да хоть за грузию. смешно и грустно было бы, если бы выступая за сша, победили россиию. как говоитсч, с такими патриотами и врагов не надо.
    +0−1
    СОВЕТНИК04 Июн 2023 в 21:10
    Может и саму Туберидзе отправить в США…, дети здоровее без неё будут…
    +0−1
    Гость04 Июн 2023 в 20:12
    Схема известная.тренировпться и получать все блага в США,а потом поливать их грязью.
    +1−0
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