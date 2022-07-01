Дочь Тутберидзе фигуристка Дэвис и Глеб Смолкин продолжат выступать за Россию

По их словам, в основу письма легла ложная информация, которая в последнее время муссировалась. Фигуристы заявили, что решение покинуть группу топового тренера Игоря Шпильбанда приняли пару недель назад. Работать они продолжат с другими тренерами: Еленой Новак и Алексеем Киляковым.

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжит представлять страну. Об этом фигуристы заявили в открытом письме, опубликованном в телеграм-канале .

«Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — отмечает пара.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин также выразили надежду на то, что и болельщикам, и представителям СМИ удастся сохранить тактичность в отношении личной жизни пары.

Напомним, что российская пара — молодожены. Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в США.