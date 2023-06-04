«Будет ложь, кровь и большая резня». Британцы переснимут «Спящую красавицу»

Волну хорроров, основанных на детских сказках, продолжит картина «Спящая красавица: резня». Вслед за фильмом «Винни-Пух: кровь и мед» и ремейком «Золушки» съемки нового фильма ужасов стартуют в августе в Великобритании. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт Bloody Disgusting. Страница будущей кинокартины уже появилась в библиотеке imdb.



Согласно сюжету, принцесса после загадочной смерти своего отца живет с принцем Эдисоном, но замуж больше выйти не может, потеряв свой статус. Власть в королевстве при помощи черной магии хочет захватить королева Велма. Но счастливого конца не будет: чары падут вовсе не от поцелуя, а от падения целой паутины лжи вокруг нее.

