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    «Будет ложь, кровь и большая резня». Британцы переснимут «Спящую красавицу»

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    1 комментарий

    Волну хорроров, основанных на детских сказках, продолжит картина «Спящая красавица: резня». Вслед за фильмом «Винни-Пух: кровь и мед» и ремейком «Золушки» съемки нового фильма ужасов стартуют в августе в Великобритании. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт Bloody Disgusting. Страница будущей кинокартины уже появилась в библиотеке imdb.

    Согласно сюжету, принцесса после загадочной смерти своего отца живет с принцем Эдисоном, но замуж больше выйти не может, потеряв свой статус. Власть в королевстве при помощи черной магии хочет захватить королева Велма. Но счастливого конца не будет: чары падут вовсе не от поцелуя, а от падения целой паутины лжи вокруг нее.

    «Этот фильм перевернет всё, что вы знаете, с ног на голову, — обещает режиссер Луиза Уоррен. — Это дико, мрачно и совершенно ужасающе. Я хочу создать самый неудобный хоррор. Будет ложь, кровь и большая резня. Если вы вспомните исходный материал, то поймете, с чем можно поиграть».

    В касте заявлены Лора Христова, Лила Лассо, Робби Тейлор, Шарлотта Колман и другие.

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    Комментарии 1

    Гость04 Июн 2023 в 19:18
    Чем больше этого отстоя, тем лучше.
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