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    Петербуржцы заявили в полицию о смерти сына. Мальчик упал с дивана

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    4 комментария

    Маленький ребенок скончался в квартире Приморского района Петербурга. Родители нашли тело на полу.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне в полицию поступило сообщение о смерти шестимесячного ребенка. Сотрудники приехали в квартиру на улице Щербакова. На теле младенца каких-либо повреждений не зафиксировали.

    По словам родителей, мальчик упал между диваном и стеной во время дневного сна. Через полчаса мать заявила в полицию о смерти младенца.

    Семья полная, соцслужбы проблем в ней не фиксировали. Отец зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Родители воспитывают еще двоих детей.

    Накануне стало известно о смерти девочки в квартире в Невском районе. Ей не исполнилось и двух недель.

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    Комментарии 4

    Гость04 Июн 2023 в 18:23
    Прими Боже душу младенца.
    +0−1
    Гость04 Июн 2023 в 18:11
    Нужно оказать помощь психологическую и ещё родят.
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 17:50
    Какие бы причины не назвали теперь, ребёнка 😪уже не вернуть...

    Не забудьте, что эта семья "многодетная" !
    +0−0
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