Петербуржцы заявили в полицию о смерти сына. Мальчик упал с дивана

Маленький ребенок скончался в квартире Приморского района Петербурга. Родители нашли тело на полу.



Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне в полицию поступило сообщение о смерти шестимесячного ребенка. Сотрудники приехали в квартиру на улице Щербакова. На теле младенца каких-либо повреждений не зафиксировали.



По словам родителей, мальчик упал между диваном и стеной во время дневного сна. Через полчаса мать заявила в полицию о смерти младенца.



Семья полная, соцслужбы проблем в ней не фиксировали. Отец зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Родители воспитывают еще двоих детей.

