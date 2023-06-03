Петербуржец обнаружил новорожденную дочь холодной. Она скончалась в присутствии медиков

В квартире дома по улице Крыленко в Невском районе Петербурга скончалась новорожденная. Ей не исполнилось и двух недель.



Сообщение от отца девочки поступило ближе к девяти утра, стало известно «Фонтанке» 3 июня. Он заявил, что нашел дочь холодной с пятнами на теле, у нее из носа шла кровь.



Девочка скончалась в присутствии бригады скорой помощи, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Известно, что она родилась в благополучной семье, не состоящей на учетах. Из квартиры ничего не изымали, тело направили в морг для установления причины смерти.

