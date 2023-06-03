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    Петербуржец обнаружил новорожденную дочь холодной. Она скончалась в присутствии медиков

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    4 комментария

    В квартире дома по улице Крыленко в Невском районе Петербурга скончалась новорожденная. Ей не исполнилось и двух недель.

    Сообщение от отца девочки поступило ближе к девяти утра, стало известно «Фонтанке» 3 июня. Он заявил, что нашел дочь холодной с пятнами на теле, у нее из носа шла кровь.

    Девочка скончалась в присутствии бригады скорой помощи, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Известно, что она родилась в благополучной семье, не состоящей на учетах. Из квартиры ничего не изымали, тело направили в морг для установления причины смерти.

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    Смерть новорожденного
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 4

    Гость03 Июн 2023 в 13:42
    Не верю. Уронили, скорей всего.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 13:19
    🙈😪
    А где мать была ? Новорожденных не оставляют одних, тем более до утра.....
    +1−0
    X-кот03 Июн 2023 в 13:11
    Искренние соболезнование родителям. Внезапную младенческую смертность никто не отменял и не отменит. Современная медицина только прикоснулась к изучению причин и способов лечения.
    +1−0
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