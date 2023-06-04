Осторожно, может сдуть. Петербуржцев предупредили о сильном ветре

Усиление ветра до 15 м/с ожидается в Петербурге в понедельник, 5 июня. Об этом предупредили в городском управлении МЧС.



Спасатели рекомендуют убрать со двора дома и с балкона хозяйственные вещи и закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья, мосты, трубопроводы, линии электропередачи.

