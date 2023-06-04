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    Осторожно, может сдуть. Петербуржцев предупредили о сильном ветре

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    2 комментария

    Усиление ветра до 15 м/с ожидается в Петербурге в понедельник, 5 июня. Об этом предупредили в городском управлении МЧС.

    Спасатели рекомендуют убрать со двора дома и с балкона хозяйственные вещи и закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья, мосты, трубопроводы, линии электропередачи.

    Северо-Западное УГМС прогнозирует, что завтра, помимо ветра, в городе будет без существенных осадков. Температура днем прогреется до +15...+17 градусов. Ночью возможен небольшой дождь.

    С дождем и тучами Петербург живет и сегодня.

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    Комментарии 2

    Виталий Петров04 Июн 2023 в 16:29
    Теперь ветер, был дождь, град, снег….
    И это в июне то…..

    Где обещанная жара господином Колесовым??
    +0−0
    Свободу Лёхе!04 Июн 2023 в 16:18
    Ветер.. - Огромных Перемен.. в Душах, подумайте об этом, хотя бы на секунду!..
    +0−2
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