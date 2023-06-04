Осторожно, может сдуть. Петербуржцев предупредили о сильном ветре

Усиление ветра до
Спасатели рекомендуют убрать со двора дома и с балкона хозяйственные вещи и закрыть окна. Машину лучше поставить в гараж либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья, мосты, трубопроводы, линии электропередачи.
Северо-Западное УГМС прогнозирует, что завтра, помимо ветра, в городе будет без существенных осадков. Температура днем прогреется до
С дождем и тучами Петербург живет и сегодня.