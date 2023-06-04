Всё видите сами. Петербургу обещают мокрое и холодное воскресенье

Новая порция дождевых облаков пришла в Петербург и Ленобласть по периферии циклона, замедлившего свой ход над северо-востоком. Об этом 4 июня рассказали в погодном центре «Фобос».
Региону обещают кратковременные дожди и облачность, а во второй половине дня может выглянуть солнце. Утром же, как можно увидеть в окно, небо серое, ближе к центру продолжаются дожди.
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При этом в «Фобосе» намекнули, что надежда на хорошую погоду в ближайшие дни есть. В центральных и северо-западных регионах европейской России, по данным синоптиков, завершен период летних ночных заморозков.
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