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    Всё видите сами. Петербургу обещают мокрое и холодное воскресенье

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    35 комментариев

    Новая порция дождевых облаков пришла в Петербург и Ленобласть по периферии циклона, замедлившего свой ход над северо-востоком. Об этом 4 июня рассказали в погодном центре «Фобос».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Региону обещают кратковременные дожди и облачность, а во второй половине дня может выглянуть солнце. Утром же, как можно увидеть в окно, небо серое, ближе к центру продолжаются дожди.

    Температура воздуха в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер западный 4–9 м/с.

    При этом в «Фобосе» намекнули, что надежда на хорошую погоду в ближайшие дни есть. В центральных и северо-западных регионах европейской России, по данным синоптиков, завершен период летних ночных заморозков.

    «Яндекс» прогнозирует, что в понедельник в Петербурге +14…+16 градусов. Однако всю неделю солнцу придется пробиваться через тучи.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 35

    Гость04 Июн 2023 в 11:48
    если вы мне дадите бочку варенья и ящик печенья, то я вам ПООБЕЩАЮ любую - какую захотите, погоду...
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 11:47
    угу, с утра под кофе дровишки в камине жёг...
    +2−0
    Гость04 Июн 2023 в 11:26
    Эх, не поеду я в Мурманск на лето. Тут и так хорошо.
    +0−1
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