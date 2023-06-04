    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.88eur87.1

    Власти назвали причину крушения поездов в Индии

    3182
    обсудить

    Изменения в системе электронной блокировки стали причиной столкновения поездов в индийском штате Одиша. При крушении погибли более 280 человек.

    Уполномоченный по безопасности на железных дорогах установил, что привело к катастрофе в районе города Баласов, сообщил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав 4 июня.

    «Мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — цитирует чиновника агентство ANI. Другие подробности расследования не приводятся. Власти пытаются восстановить железнодорожное сообщение.

    Пассажирский поезд Бангалор — Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи. По разным оценкам, при крушении погибли от 288 до 294 человек.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close