Власти назвали причину крушения поездов в Индии

Изменения в системе электронной блокировки стали причиной столкновения поездов в индийском штате Одиша. При крушении погибли более 280 человек.



Уполномоченный по безопасности на железных дорогах установил, что привело к катастрофе в районе города Баласов, сообщил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав 4 июня.



«Мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — цитирует чиновника агентство ANI. Другие подробности расследования не приводятся. Власти пытаются восстановить железнодорожное сообщение.