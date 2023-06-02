СМИ: Количество раненых при крушении поездов в Индии выросло до 350 человек

В Индии обновили данные о крушении поездов в штате Одиша. К этому часу известно, что пострадали около 350 человек, 50 человек погибли.



По уточнённой информации, пассажирский поезд Бангалор — Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи, передаёт 2 июня РИА Новости.



Ранее сообщалось о 30 погибших и 179 раненых.



Соболезнования по поводу происшедшего выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

