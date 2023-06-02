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    Hindustan Times: 50 человек погибли, ранены 179. В Индии столкнулись грузовой состав и пассажирский поезд

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    Около 50 человек погибли в страшной аварии на железной дороге в Индии, сообщает издание Hindustan Times.

    Около 19:20 по местному времени (16:50 мск) возле города Баласор столкнулись два поезда, пассажирский и грузовой.

    Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи, уточняет РИА Новости. Очевидцы говорят о четырёх сошедших с рельсов вагонах.

    Сначала сообщалось о 30 погибших, сейчас уже о 50.

    Пострадавших, по предварительным оценкам, 179. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц поднят по тревоге.

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