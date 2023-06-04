Самый велосипедный день в году

На пятом «ЗСД Фонтанка Фесте» случилось сразу два эпохальных события. Главный велопарад Санкт-Петербурга меняется. Но главный принцип остается прежним.
За час до заезда «Наш оранжевый» в стартовом городе непривычно... пусто. Те, кто не в первый раз, отлично помнят, какое столпотворение бывало от выезда на трассу до самых входных рамок. При этом все участники еще и на велосипедах. Скрип, шорох, шум, едва заглушаемые музыкой с главной сцены, — как будто это и не велосипедисты вовсе, а огромная стая стальной саранчи. Есть в этом определенная энергия массы. Но ждать возможности надавить наконец на педали иной раз приходилось минут сорок. Так что пустой стартовый городок, в котором за раз собралось «всего-то» 4–5 тысяч велосипедистов за раз, — вполне человеческий подход к снаряду. И решение разделить общий старт на три этапа — вполне себе эпохальное. А то еще немного, и у велосипедистов на трассе возникло бы чувство локтя в буквальном смысле слова, участников-то с каждым годом всё больше.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Второе эпохальное решение — выдавать, наконец, призы за выезд на ЗСД «в образе». Велопарад на глазах превращается в велокарнавал. В этом году очевидным фаворитом стал Бамблби на велосипедной тяге. Костюм был сконструирован из подручных средств так лихо, что способность трансформироваться просматривалась и спереди, и сзади. Прикрутить атрибуты персонажа к защитному жилету, который надежно фиксируется на груди и спине, — лайфхак хозяйками на заметку.
Еще один отличный лайфхак показала парочка ведьм: они проехались по ЗСД буквально верхом на метлах. Причем отметили, что такая «приспособка» ничуть не ухудшает аэродинамические свойства велосипеда, а наоборот, «наддает». Эдак можно весь фандом «Гарри Поттера» на трассу вывести.
Игра стоит свеч — в этот раз за лучший костюм причитался отличный складной велосипед. Так что через год конкуренция творческих идей, очевидно, обострится.
Правда, есть у этого новшества и обратная сторона. К традиционным потерянным на трассе шапкам добавятся какие-нибудь оторванные уши, утраченные щупальца или выпавшие глаза. Смотреть себе под колеса станет намного интереснее. В этом году, кстати, я насчитала три бесхозные бейсболки и одну перчатку, которые порывы ветра катали туда-сюда по асфальту. Куда, спрашивается, торопились их владельцы?
Да, выражение «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», вполне могло бы стать неформальным девизом «ЗСД Фонтанка Феста».
Если гнать, что есть сил, проскочить
Главное открытие пятого «ЗСД Фонтанка Феста», оказывается, среди бела дня преодолевать дистанцию гораздо интереснее. В конце концов, фотографии в духе «мам, смотри, я на ЗСД на фоне Лахта Центра на закате» есть уже у всех, для кого это было важно. А вот селфи под проливным дождем на старте, а буквально через полчаса — на залитом солнцем Вантовом мосту в 25 метрах над Петровским фарватером, а потом — над кранами порта на съезде с двухъярусного моста, пока что есть только у участников пятого «ЗСД Фонтанка Феста».
Но самая «вкусная» часть любого велофестиваля — возвращение домой или к месту старта, где оставил машину. Туда — 15 километров по скоростной магистрали, обратно — километров 20 по городу, который с велосипеда видно гораздо лучше, чем через лобовое стекло. А Яхтенный мост окажется пострашнее всего ЗСД вместе взятого (кто ездил — не даст соврать). С онлайн-навигатором справится даже начинающий, а повод хвалить себя за упорство обеспечен на трое суток вперед.
Именно столько в среднем болят с непривычки перегруженные педалями ноги.
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»