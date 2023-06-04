Самый велосипедный день в году

На пятом «ЗСД Фонтанка Фесте» случилось сразу два эпохальных события. Главный велопарад Санкт-Петербурга меняется. Но главный принцип остается прежним.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За час до заезда «Наш оранжевый» в стартовом городе непривычно... пусто. Те, кто не в первый раз, отлично помнят, какое столпотворение бывало от выезда на трассу до самых входных рамок. При этом все участники еще и на велосипедах. Скрип, шорох, шум, едва заглушаемые музыкой с главной сцены, — как будто это и не велосипедисты вовсе, а огромная стая стальной саранчи. Есть в этом определенная энергия массы. Но ждать возможности надавить наконец на педали иной раз приходилось минут сорок. Так что пустой стартовый городок, в котором за раз собралось «всего-то» 4–5 тысяч велосипедистов за раз, — вполне человеческий подход к снаряду. И решение разделить общий старт на три этапа — вполне себе эпохальное. А то еще немного, и у велосипедистов на трассе возникло бы чувство локтя в буквальном смысле слова, участников-то с каждым годом всё больше.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Второе эпохальное решение — выдавать, наконец, призы за выезд на ЗСД «в образе». Велопарад на глазах превращается в велокарнавал. В этом году очевидным фаворитом стал Бамблби на велосипедной тяге. Костюм был сконструирован из подручных средств так лихо, что способность трансформироваться просматривалась и спереди, и сзади. Прикрутить атрибуты персонажа к защитному жилету, который надежно фиксируется на груди и спине, — лайфхак хозяйками на заметку.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще один отличный лайфхак показала парочка ведьм: они проехались по ЗСД буквально верхом на метлах. Причем отметили, что такая «приспособка» ничуть не ухудшает аэродинамические свойства велосипеда, а наоборот, «наддает». Эдак можно весь фандом «Гарри Поттера» на трассу вывести.

Игра стоит свеч — в этот раз за лучший костюм причитался отличный складной велосипед. Так что через год конкуренция творческих идей, очевидно, обострится. Правда, есть у этого новшества и обратная сторона. К традиционным потерянным на трассе шапкам добавятся какие-нибудь оторванные уши, утраченные щупальца или выпавшие глаза. Смотреть себе под колеса станет намного интереснее. В этом году, кстати, я насчитала три бесхозные бейсболки и одну перчатку, которые порывы ветра катали туда-сюда по асфальту. Куда, спрашивается, торопились их владельцы?

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Да, выражение «Кто понял жизнь, тот больше не спешит», вполне могло бы стать неформальным девизом «ЗСД Фонтанка Феста».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если гнать, что есть сил, проскочить 15-километровый маршрут можно меньше чем за час. А если никуда не торопиться, постоять напротив «Газпром Арены», где открывается вид на Лахта Центр и Финский залив, потом спешиться на Вантовом мосту и убедиться, что удары ветра над головой похожи на раскаты далеких фейерверков, покричать как следует в тоннеле под Смоленкой, а потом не надрываться на самом длинном и тяжелом подъеме на двухъярусный мост (самая высокая точка ЗСД, между прочим) — удовольствия получишь в разы больше, а задержишься всего-то на полчаса. Ну и на трассе, как в жизни — после непростых подъемов бывают комфортные спуски, а иногда и наоборот. Чем не повод побыть в моменте и подкопить сил на понижении перед надвигающимися трудностями. А спешить всё равно некуда, финиш дождется всех.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главное открытие пятого «ЗСД Фонтанка Феста», оказывается, среди бела дня преодолевать дистанцию гораздо интереснее. В конце концов, фотографии в духе «мам, смотри, я на ЗСД на фоне Лахта Центра на закате» есть уже у всех, для кого это было важно. А вот селфи под проливным дождем на старте, а буквально через полчаса — на залитом солнцем Вантовом мосту в 25 метрах над Петровским фарватером, а потом — над кранами порта на съезде с двухъярусного моста, пока что есть только у участников пятого «ЗСД Фонтанка Феста».

Но самая «вкусная» часть любого велофестиваля — возвращение домой или к месту старта, где оставил машину. Туда — 15 километров по скоростной магистрали, обратно — километров 20 по городу, который с велосипеда видно гораздо лучше, чем через лобовое стекло. А Яхтенный мост окажется пострашнее всего ЗСД вместе взятого (кто ездил — не даст соврать). С онлайн-навигатором справится даже начинающий, а повод хвалить себя за упорство обеспечен на трое суток вперед. Именно столько в среднем болят с непривычки перегруженные педалями ноги. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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