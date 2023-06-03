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    «Зенит» завершил сезон победой над «Факелом»

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    3 комментария

    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 30-го тура чемпионата РПЛ против «Факела». Встреча проходила 3 мая в Петербурге на «Газпром Арене».

    Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте с передачи Густаво Мантуана забил Александр Ерохин.

    Добавим, что эта игра стала последней в сезоне для петербургской команды. Всего на счету «Зенита» 21 победа, 7 ничьих и 2 поражения.

    Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после 26-го тура, обыграв «Спартак» со счетом 3:2.

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    Комментарии 3

    VKuser111594003 Июн 2023 в 20:13
    На Кубок африканских чемпионов хоть теперь возьмут? С азиатами уже понятно, что не принимают.
    +0−0
    Neiropitec03 Июн 2023 в 20:00
    Почему игры зенита не транслируют на больших экранах, как при чемпионате по футболу?
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 19:38
    Помогли братушкам из Самары!
    +1−0
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