«Зенит» завершил сезон победой над «Факелом»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 30-го тура чемпионата РПЛ против «Факела». Встреча проходила 3 мая в Петербурге на «Газпром Арене».



Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте с передачи Густаво Мантуана забил Александр Ерохин.



Добавим, что эта игра стала последней в сезоне для петербургской команды. Всего на счету «Зенита» 21 победа, 7 ничьих и 2 поражения.



Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после 26-го тура, обыграв «Спартак» со счетом 3:2.

