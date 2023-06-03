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    Из Латинской Америки возвращают гангстера 90-х. Его встречает обвинение в расстреле 8 петербуржцев

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    7 комментариев

    «Фонтанка» узнала, за какие «массовые убийства», по информации пресс-службы МВД, в Россию из Парагвая экстрадируют некоего Андреева, скрывшегося еще в 2001 году. Ему напомнят, как в течении месяца в Петербурге сначала убили трех человек, а потом изрешетили джип с отцом, сыном и тремя охранниками. Та расправа ошарашила даже мафию.

    Как уже сообщило наше издание, по запросу Интерпола из Парагвая в Москву вывозят Андрея Андреева, разыскиваемого еще с 2001 года. Он сбежал из России по подложным документам еще в 2000-ом, добрался до Южной Америки, а в 2011 году оказался в парагвайской тюрьме за торговлю наркотиками. В марте этого года его срок истек и местные власти избавляются от него. В мире петербургской братвы 90-х его знали, как человека способного практически на все.

    По данным «Фонтанки», еще в сентябре 2001 года прокуратурой Петербурга ему было заочно предъявлено обвинение в соучастии убийства восьми человек. Причем, пятеро из них погибли в одну минуту.

    Безусловно, в рейтинге питерских зверств 90-х на первом месте стоит расстрел 10 чеченцев в 1994 году на Большом Сампсониевском проспекте Петербурга, а в 1996 году из пулемета Калашникова в Купчино лупили по машине конкурента, где вместе с ним ехала жена и малолетний ребенок, но все же, то, что вменяется Андрееву дор сих пор считается одним из самых беспощадных выяснений отношений между группировками.

    Сегодня в материалах дела уже Следственного комитета Петербурга указано: «… лично Андреевым (тогда ему было 29 лет – ред.) в составе банды были совершены следующие преступления»:

    - 30 мая 2000 года убийство Рябинкина у дома 6 по улице Синявинской;

    - 13 июня 2000 года похищение Исаева и Загладкина на Новой Московской улице, вывоз их во Всеволожский район Ленобласти и убийство обоих;

    - 30 июня 2000 года расстрел джипа в поселке Репино, когда погиб очень авторитетный человек Эдуард Беньяминов более известный как «Беня», а вместе с ним его 17-летний сын и трое охранников.

    Конечно, все эти смерти – результат резни между преступными кланами, но профессиональная засада на Беньяминова, кинжальный огонь в упор из нескольких автоматов Калашникова и понимание исполнителей, что в иномарке едет сын – произвело особое впечатление на других гангстеров и не только в Петербурге.

    Эдуард Беньяминов, сын и их люди похоронены все вместе на Волковском православном кладбище.

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    Что касается, других стрелков того нападения – Буянова, Жукова, Мельника, Ситникова, то в начале «нулевых» они были осуждены и, скорее всего, уже среди нас. («Фонтанка» не стала нырять в их современную реальность).

    По информации журналиста, передача 51-летнего Андреева с парагвайских рук в российские состоится в понедельник, 5 июня.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 7

    Гость03 Июн 2023 в 16:27
    Чистильщик☝
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 16:25
    А не из Белой стрелы ли он братцы?
    +0−1
    27587565803 Июн 2023 в 16:25
    Кандидат в герои...
    +0−1
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