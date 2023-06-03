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    Эрдоган снова официально вступил в должность президента Турции

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    3 комментария

    Эрдоган принес присягу и в третий раз официально стал президентом Турции. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости.

    Церемония прошла в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Перед присягой главе государства был вручен протокол о победе. Сделал это глава Партии националистического движения, старейший депутат турецкого парламента Девлет Бахчел.

    Напомним, выборы президента Турции завершились 28 мая. Стране потребовались два этапа голосования — в первом ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Эрдоган одержал победу во втором туре.

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    Комментарии 3

    Гость03 Июн 2023 в 16:00
    Ура!
    Все россияне поддерживают верный выбор турецкого народа!
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 15:56
    это конечно очень важно, но в Белгородской за сегодня плюс две женщины на погост...
    +0−0
    VKuser17419822103 Июн 2023 в 15:55
    Ура! Наш друг Эрдоган победил! Теперь Россия непобедима!
    +0−0
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