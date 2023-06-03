Эрдоган снова официально вступил в должность президента Турции

Эрдоган принес присягу и в третий раз официально стал президентом Турции. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости.



Церемония прошла в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Перед присягой главе государства был вручен протокол о победе. Сделал это глава Партии националистического движения, старейший депутат турецкого парламента Девлет Бахчел.



Напомним, выборы президента Турции завершились 28 мая. Стране потребовались два этапа голосования — в первом ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Эрдоган одержал победу во втором туре.

