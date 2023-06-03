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    Синоптики рассказали, где на Северо-Западе холоднее всего и когда это закончится

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    1 комментарий

    Заморозки не отпускают Северо-Запад и центральную часть России. Летний морозец наблюдается не только в Ленинградской области. Об этом 3 июня рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Ночами заморозки также атакуют Карелию, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. Холоднее всего — в Олонце. В карельском городе минимум составил 4,2 градуса ниже нуля.

    В Ленобласти местами немногим теплее — до минус 3. Аналогичная температура зафиксирована в Псковской и Новгородской областях. Теплее — в Тверской, там около минус 1.

    «Предстоящая ночь будет заключительной в череде очень холодных», — говорит Михаил Леус. Он добавляет, что понижение температуры возможно и в Подмосковье. Там, правда, столбики термометров опустятся до плюс 1. Однако это может привести к «заморозкам на почве».

    Напомним, согласно прогнозу, в выходные в Петербурге без заморозков, но и особого тепла не ожидается. Температура воздуха в городе на Неве обещает быть на 6–7 градусов ниже климатической нормы.

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    Комментарии 1

    28024171703 Июн 2023 в 13:19
    Сегодня утром на тенте кузова машины замёрзла вода. Конечно хотелось бы тепла, но переживём и это. Рассада некоторых культур погибнет.
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