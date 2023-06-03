Синоптики рассказали, где на Северо-Западе холоднее всего и когда это закончится

Заморозки не отпускают Северо-Запад и центральную часть России. Летний морозец наблюдается не только в Ленинградской области. Об этом 3 июня рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Ночами заморозки также атакуют Карелию, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. Холоднее всего — в Олонце. В карельском городе минимум составил 4,2 градуса ниже нуля.



В Ленобласти местами немногим теплее — до минус 3. Аналогичная температура зафиксирована в Псковской и Новгородской областях. Теплее — в Тверской, там около минус 1.

