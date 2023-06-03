Синоптики рассказали, где на Северо-Западе холоднее всего и когда это закончится

Заморозки не отпускают Северо-Запад и центральную часть России. Летний морозец наблюдается не только в Ленинградской области. Об этом 3 июня рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Ночами заморозки также атакуют Карелию, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. Холоднее всего — в Олонце. В карельском городе минимум составил 4,2 градуса ниже нуля.
В Ленобласти местами немногим теплее — до минус 3. Аналогичная температура зафиксирована в Псковской и Новгородской областях. Теплее — в Тверской, там около минус 1.
«Предстоящая ночь будет заключительной в череде очень холодных», — говорит Михаил Леус. Он добавляет, что понижение температуры возможно и в Подмосковье. Там, правда, столбики термометров опустятся до плюс 1. Однако это может привести к «заморозкам на почве».
Напомним, согласно прогнозу, в выходные в Петербурге без заморозков, но и особого тепла не ожидается. Температура воздуха в городе на Неве обещает быть на 6–7 градусов ниже климатической нормы.