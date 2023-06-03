Холоднее климатической нормы. В Петербурге можно смело доставать летние куртки и шапки

Субботний день обещает быть прохладным и с кратковременными дождями. Ветер добавит неприятных ощущений. Об этом 3 июня предупреждают синоптики.
Ночью местами столбики термометров покажут до плюс 1 градуса, днем станет теплее — до плюс 13, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Согласно прогнозу, единственное, что будет относительно стабильным, — атмосферное давление. Меняться оно будет мало.
«Северная столица останется под влиянием тыловой, холодной части циклона. Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели будут на 6–7° ниже положенных по климату», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, в городе днем воздух прогреется до плюс 10–12 градусов. По области будет немногим теплее — до плюс 14. Ветер подует с запада, его сила составит от 5 до 10 метров в секунду.
В воскресенье, 4 июня, намного теплее не станет. Столбики термометров будут показывать до плюс 14 градусов.
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