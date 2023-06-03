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    Холоднее климатической нормы. В Петербурге можно смело доставать летние куртки и шапки

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    6 комментариев

    Субботний день обещает быть прохладным и с кратковременными дождями. Ветер добавит неприятных ощущений. Об этом 3 июня предупреждают синоптики.

    Ночью местами столбики термометров покажут до плюс 1 градуса, днем станет теплее — до плюс 13, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

    Согласно прогнозу, единственное, что будет относительно стабильным, — атмосферное давление. Меняться оно будет мало.

    «Северная столица останется под влиянием тыловой, холодной части циклона. Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели будут на 6–7° ниже положенных по климату», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, в городе днем воздух прогреется до плюс 10–12 градусов. По области будет немногим теплее — до плюс 14. Ветер подует с запада, его сила составит от 5 до 10 метров в секунду.

    В воскресенье, 4 июня, намного теплее не станет. Столбики термометров будут показывать до плюс 14 градусов.

    Как правильно одеться, несмотря на летние заморозки, смотрите в видеоинструкции «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    Гость03 Июн 2023 в 10:41
    Это намного лучше удушающей жары. Холодно - оденься теплее, а с аномальной жарой ничего не сделаешь.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 10:35
    Такой информации можно получить только с высшего поста, и это не наша с Вами Россия. Вся мерзость извлекается из архивов, а сама служба убита намертво.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 10:21
    Какой свитер, шубу! Шубы в Петербурге можно не снимать.
    +0−0
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