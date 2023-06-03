Погибших уже 120, раненых всё ещё считают. Число жертв крушения трёх поездов в Индии растёт

Мрачный рекорд в Индии — там сообщили последние данные о погибших и пострадавших при столкновении поездов в штате Одиша. 120 человек погибли, 600 пострадали — передаёт в ночь на 3 июня India Today.



Ранее РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс сообщало о 80 погибших и 850 пострадавших в крушении.



Единой статистики до сих пор нет, данные местных СМИ разнятся.



Напомним, пассажирский поезд Бангалор — Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.

