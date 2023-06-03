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    Погибших уже 120, раненых всё ещё считают. Число жертв крушения трёх поездов в Индии растёт

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    Мрачный рекорд в Индии — там сообщили последние данные о погибших и пострадавших при столкновении поездов в штате Одиша. 120 человек погибли, 600 пострадали — передаёт в ночь на 3 июня India Today.

    Ранее РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс сообщало о 80 погибших и 850 пострадавших в крушении.

    Единой статистики до сих пор нет, данные местных СМИ разнятся.

    Напомним, пассажирский поезд Бангалор — Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.

    В первые минуты после катастрофы сообщалось о 30 погибших, потом о 50.

    Соболезнования по поводу происшедшего выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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    ИндияКрушение поездаЖертвы
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