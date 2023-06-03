Где погулять в субботу: Перед Мариинским дворцом расцвел липовый сад

На Синем мосту, перед Мариинским дворцом, там, где еще совсем недавно была парковка, расцвел липовый сад — проект уникальный для Петербурга. Его стоимость обошлась городу в 162 млн рублей, что в 11 раз больше, чем, например, экотропа на набережной реки Глухарки.
Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Под открытым солнцем, уязвимые перед городской пылью, здесь растут туи, клёны, вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия, гортензия.
Для растений жить посреди дороги — стресс. Если бы не городские садовники, вряд ли бы деревья справились. Садовники приезжают ежедневно и следят за состоянием деревьев, которые уже в сентябре покинут это место. Допускается, что 10% из них могут не прижиться, но в таком случае поставщик компенсирует потери. Подробнее читайте в нашем материале.