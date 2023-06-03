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    Где погулять в субботу: Перед Мариинским дворцом расцвел липовый сад

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    10 комментариев

    На Синем мосту, перед Мариинским дворцом, там, где еще совсем недавно была парковка, расцвел липовый сад — проект уникальный для Петербурга. Его стоимость обошлась городу в 162 млн рублей, что в 11 раз больше, чем, например, экотропа на набережной реки Глухарки.

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    Под открытым солнцем, уязвимые перед городской пылью, здесь растут туи, клёны, вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия, гортензия.

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    Для растений жить посреди дороги — стресс. Если бы не городские садовники, вряд ли бы деревья справились. Садовники приезжают ежедневно и следят за состоянием деревьев, которые уже в сентябре покинут это место. Допускается, что 10% из них могут не прижиться, но в таком случае поставщик компенсирует потери. Подробнее читайте в нашем материале.

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    Комментарии 10

    28024171703 Июн 2023 в 13:26
    Стоимость этого сада вводит в смущение. На 160 миллионов можно крытую , на несколько этажей парковку построить. Правда небольшую. Это показывает что из Мариинского дворца видят не дальше собственного окна.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 12:57
    Высокопоставленным гастарбайтерам не понять, что это место не нуждается в липовом "украшении", поскольку само является украшением города. Остаётся только перекрасить Мариинский в гламурный розовый цвет и приделать к нему заячьи ушки.
    +0−0
    alexpv03 Июн 2023 в 12:20
    Временщики - они и есть временщики. Заложить сад это совсем не одно и тоже, что привезти в горшках на пару месяцев уже подросшие деревья и потом увезти обратно.Берите пример с тех, кто заложил Летний сад, Петергоф и прочие и прочие, чем гордятся потомки на протяжении сотен лет. А ваш липовый сад - он и есть в "липовый".
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