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    Крушение поездов в Индии: пострадавших уже более 500, погибли 70 человек

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    1 комментарий

    В Индии продолжают считать пострадавших при крушении трёх поездов в штате Одиша. Последние данные к этому часу публикует издание Hindustan Times: 70 погибших, более 350 пострадавших.

    Ещё более страшные цифры называет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс — более 500 пострадавших.

    Пассажирский поезд Бангалор — Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.

    Напомним, в первые минуты после катастрофы сообщалось о 30 погибших, потом о 50.

    Соболезнования по поводу происшедшего выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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    ИндияКрушение поездаЖертвы
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    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 22:18
    Такое может произойти только в скрепной Роиссе с ее особым рабским ментолитетом
    +0−0
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