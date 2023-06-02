Крушение поездов в Индии: пострадавших уже более 500, погибли 70 человек

В Индии продолжают считать пострадавших при крушении трёх поездов в штате Одиша. Последние данные к этому часу публикует издание Hindustan Times: 70 погибших, более 350 пострадавших.

Ещё более страшные цифры называет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс — более 500 пострадавших.

Пассажирский поезд Бангалор — Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.