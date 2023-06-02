Бывший менеджер «Роснефти» арестован на два месяца

Красногорский городской суд Московской области вынес решение об аресте на два месяца бывшего замдиректора департамента информации и рекламы НК «Роснефть» Александра Терентьева, сообщает 2 июня «Коммерсантъ».



Терентьева обвиняют в вымогательстве более чем 1 миллиона рублей у вице-губернатора области Евгения Хромушина — «за нераспространение в Telegram-канале сведений, порочащих его деловую репутацию».



Уголовное дело против Терентьева завели 25 апреля 2023 года. В нем фигурирует телеграм-канал «Держиморда». Следствие считает, что Терентьев и другие фигуранты выдвинули Хромушину требование «миллион за блок».

