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    Бывший менеджер «Роснефти» арестован на два месяца

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    5 комментариев

    Красногорский городской суд Московской области вынес решение об аресте на два месяца бывшего замдиректора департамента информации и рекламы НК «Роснефть» Александра Терентьева, сообщает 2 июня «Коммерсантъ».

    Терентьева обвиняют в вымогательстве более чем 1 миллиона рублей у вице-губернатора области Евгения Хромушина — «за нераспространение в Telegram-канале сведений, порочащих его деловую репутацию».

    Уголовное дело против Терентьева завели 25 апреля 2023 года. В нем фигурирует телеграм-канал «Держиморда». Следствие считает, что Терентьев и другие фигуранты выдвинули Хромушину требование «миллион за блок».

    По версии полиции, несколько человек, в том числе Терентьев, создали сеть каналов якобы для освещения общественно-политической ситуации в ряде регионов. Учетные записи админов регистрировались на сим-карты операторов Украины, Черногории, Словении и Испании. Затем в каналах публиковалась негативная информация о руководителях регионов, а за ее блокировку жертвам предлагалось заплатить.

    «Фонтанка» рассказывала: в середине мая при обысках в офисах и квартирах фигурантов изъяли так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки.

    После задержания Терентьев был уволен из «Роснефти».

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    Комментарии 5

    Потёртый русский02 Июн 2023 в 22:07
    Главное, чтобы Шрёдера за собой не потянул
    +0−0
    Kot Piter02 Июн 2023 в 22:02
    Так Роснефть вымогает у всей страны, что же только за менеджера "взялись"? 🤣
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 21:53
    а где компромат? раз не заплатил, да еще ментам слил, разве не надо опубликовать? мы заодно и оценим, тянет на лимон, или скидку надо было предложить
    +0−0
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