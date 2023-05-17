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    МВД показало задержание организаторов сети телеграм-каналов. Их подозревают в вымогательстве за «блок на негатив»

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    Диджитал-директора PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналиста задержали по уголовному делу о вымогательстве с помощью сети телеграм-каналов. По предварительной информации, они зарабатывали с помощью «блока на негатив», обещая убрать компромат за вознаграждение, пишет 17 мая «МВД Медиа» и публикует видео задержания и обыска в квартире у одного из подозреваемых.

    По оперативным данным, подозреваемые создали сеть анонимных каналов в Telegram якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов России. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Названия телеграм-каналов не уточняются, но в МВД отмечают, что аудиторию привлекали яркими и «токсичными» наименованиями, а посты содержали недостоверную информацию, дискредитирующую региональных чиновников и крупных предпринимателей. За установку краткосрочного или длительного «блока на негатив» подозреваемые якобы и вымогали деньги.

    По данным Baza, речь идет о таких каналах, как «Уфимская куница», «Ляпкин Тяпкин», «Держиморда», «Кольские колики».

    В офисах и квартирах фигурантов во время обысков изъяли так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи.

    Следователем СУ УМВД России по Красногорску Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части третьей статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Задержанные помещены под стражу.

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