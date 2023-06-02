Около Шебекино госпитализировали двух мужчин после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в Белгородской области пострадали два мирных жителя после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один мужчина получил осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Их сейчас госпитализируют в городскую больницу № 2 на бронеавтомобиле.

Также в Шебекино загорелось одно из промышленных предприятий от попадания снарядов. «Пожарные расчеты выдвинулись на место», — добавил Гладков.