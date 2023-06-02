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    Боевые действия

    Около Шебекино госпитализировали двух мужчин после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии

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    6 комментариев

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в Белгородской области пострадали два мирных жителя после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Один мужчина получил осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Их сейчас госпитализируют в городскую больницу № 2 на бронеавтомобиле.

    Также в Шебекино загорелось одно из промышленных предприятий от попадания снарядов. «Пожарные расчеты выдвинулись на место», — добавил Гладков.

    Ранее правительство Белгородской области информировало о прекращении движения электричек из-за регулярных обстрелов. Глава администрации Шебекино Владимир Жданов заявил о вывозе людей из города по заявкам. Однако массовый выезд на автобусах власти организовать не могут — из-за возможных обстрелов большого скопления людей решили избегать.

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    Вячеслав ГладковБелгородская областьШебекино

    Комментарии 6

    Гость02 Июн 2023 в 18:57
    Тут вчера радовались и писали, что в районе Шебекино применили солнцепеки. Будут ли так освобождать Шебекино как Бахмут и Мариуполь?
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 18:56
    Шебекино вроде бы приказали не упоминать в СМИ, начиная примерно неделю назад. Даже статья об этом в Фонтанке была. Что случилось?
    +0−0
    КрП02 Июн 2023 в 18:55
    Снаряды должны падать на головы граждан стран НАТО.
    +0−1
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