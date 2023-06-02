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    Стали известны подробности взрыва на Омской. «Фонтанка» показывает фото с места

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    9 комментариев

    Взрыв в пятиэтажке на Омской улице в Приморском районе Петербурга учинил ранее судимый мужчина. Опасное в дом он принёс из мусорных баков.

    По данным «Фонтанки», 2 июня в больницу с Омской улицы, 26, увезли местного жителя, которого едва ли можно назвать образцовым соседом. По предварительной информации, мужчина нашёл в мусорных баках дымовую шашку, принёс её в дом и зачем-то поджег на лестнице.

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    Результатом стали рваные раны кисти, ожоги и травматическая ампутация.

    На Омской продолжают работать экстренные службы. Перед пятой парадной выставлена запрещающая проход табличка с надписью «Огнеопасно, газ». Дыма на лестнице уже нет. Знак вскоре унесли. На улице с полицейскими препиралась немолодая и с виду явно нетрезвая женщина — вероятно, родственница пострадавшего. Её увели в служебный автомобиль.

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    Комментарии 9

    Гость02 Июн 2023 в 18:45
    С судимыми нужно осторожно, чтобы не нарваться на дискредитацию
    +1−0
    Dmitry Antonov02 Июн 2023 в 18:36
    Опасные времена наступают, чего только не найдёшь в мусорных баках, даже мусор в них закидывать чревато - вдруг что-нибудь сдетонирует? Только не понял, причём тут судимость у пострадавшего? В мусорных баках сейчас копаются многие...
    +1−0
    Гость02 Июн 2023 в 18:18
    Я бы тоже на лестнице поджег, не во дворе же это делать.
    +0−0
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