Стали известны подробности взрыва на Омской. «Фонтанка» показывает фото с места

Взрыв в пятиэтажке на Омской улице в Приморском районе Петербурга учинил ранее судимый мужчина. Опасное в дом он принёс из мусорных баков.
По данным «Фонтанки», 2 июня в больницу с Омской улицы, 26, увезли местного жителя, которого едва ли можно назвать образцовым соседом. По предварительной информации, мужчина нашёл в мусорных баках дымовую шашку, принёс её в дом и зачем-то поджег на лестнице.
Результатом стали рваные раны кисти, ожоги и травматическая ампутация.
На Омской продолжают работать экстренные службы. Перед пятой парадной выставлена запрещающая проход табличка с надписью «Огнеопасно, газ». Дыма на лестнице уже нет. Знак вскоре унесли. На улице с полицейскими препиралась немолодая и с виду явно нетрезвая женщина — вероятно, родственница пострадавшего. Её увели в служебный автомобиль.