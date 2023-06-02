Стали известны подробности взрыва на Омской. «Фонтанка» показывает фото с места

Взрыв в пятиэтажке на Омской улице в Приморском районе Петербурга учинил ранее судимый мужчина. Опасное в дом он принёс из мусорных баков.



По данным «Фонтанки», 2 июня в больницу с Омской улицы, 26, увезли местного жителя, которого едва ли можно назвать образцовым соседом. По предварительной информации, мужчина нашёл в мусорных баках дымовую шашку, принёс её в дом и зачем-то поджег на лестнице.

