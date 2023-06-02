Мужчина пострадал при взрыве на Омской. Рвануло на лестничной клетке

Экстренные службы выехали к пятиэтажке в Приморском районе Петербурга после информации о ЧП, случившемся в доме 2 июня.



Помощь потребовалась на Омской улице, 26. По предварительным данным «Фонтанки», в руках у мужчины, который находился на лестничной клетке, рванула дымовая шашка. Его госпитализировали с рваными ранами и ожогами рук.

Пострадавшему примерно сорок лет. Его выносили из пятой парадной. Предварительно, он единственный, кто получил травмы. Все обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.