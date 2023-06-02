    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.97eur86.58

    Мужчина пострадал при взрыве на Омской. Рвануло на лестничной клетке

    7563
    1 комментарий

    Экстренные службы выехали к пятиэтажке в Приморском районе Петербурга после информации о ЧП, случившемся в доме 2 июня.

    Помощь потребовалась на Омской улице, 26. По предварительным данным «Фонтанки», в руках у мужчины, который находился на лестничной клетке, рванула дымовая шашка. Его госпитализировали с рваными ранами и ожогами рук.

    Пострадавшему примерно сорок лет. Его выносили из пятой парадной. Предварительно, он единственный, кто получил травмы. Все обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 18:04
    ргд уже в городе?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close