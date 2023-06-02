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    Финнов замело. В 200 км от Петербурга выпал снег

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    7 комментариев

    Летний снегопад накрыл финскую Лаппеенранту, а температура стремится к нулю. В Петербурге прогнозы оптимистичнее.

    Как передают РИА Новости 2 июня, в Лаппеенранте, примерно в 200 км от Петербурга, выпал летний снег. Необычно холодно по всей Финляндии. На юге страны ночью температура опускается до +1... +2 С.

    Заморозки уже ощутили и в Ленобласти, а Петербург переживает самые холодные дни на неделе. Северный ветер принес региону ледяную воздушную массу, которая закрепится до воскресенья, когда начнется потепление.

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    Комментарии 7

    Гость02 Июн 2023 в 18:54
    Вот теперь-то замёрзнут!
    +0−1
    Гость02 Июн 2023 в 18:35
    А,доигрались хищники!
    +0−1
    Гость02 Июн 2023 в 18:29
    Ну нормально, а у нас град сегодня был во Фрунзенском районе. Ещё Александр Сергеевич об этом упоминал - "Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнет и нет: известно это, хоть мы признаться не хотим."
    +1−0
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