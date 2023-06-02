Финнов замело. В 200 км от Петербурга выпал снег

Летний снегопад накрыл финскую Лаппеенранту, а температура стремится к нулю. В Петербурге прогнозы оптимистичнее.
Как передают РИА Новости 2 июня, в Лаппеенранте, примерно в 200 км от Петербурга, выпал летний снег. Необычно холодно по всей Финляндии. На юге страны ночью температура опускается до +1... +2 С.
Заморозки уже ощутили и в Ленобласти, а Петербург переживает самые холодные дни на неделе. Северный ветер принес региону ледяную воздушную массу, которая закрепится до воскресенья, когда начнется потепление.